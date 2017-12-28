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Futbol

Beşiktaş ortalığı sallayacak! İşte yeni golcü...

Siyah beyazlı takımda Cenk Tosun'un günleri sayılı gibi... Milli yıldız Ada'nın yolunu tutacak. Ve yerine gelecek isim de belli.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmeye aday. İngiltere basınında Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'ya Everton'a transfer olacağı ve milli futbolcunun İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferin gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş'ın forvet bölgesine yapmak istediği hamlelerde ortaya çıkıyor. Başkan Fikret Orman'ın, Çin'de Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le temasa geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'un transferine göre, Siyah-Beyazlı yönetim Jackson Martinez konusundaki girişimlerini hızlandıracak. İlk etapta 6 aylık kiralama formülünün masaya yatırılması muhtemel görünüyor. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BeşiktaşJackson MartinezTransfer HaberleriCenk Tosun

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