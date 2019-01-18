Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş o yıldızı kadrosuna kattı! 4.5 yıllık imza...
Ocak ayı transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılmaya başladı..
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Transfer döneminde imzalar peş peşe geliyor...
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2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde, Türkiye ve dünyada biten önemli transferler burada...
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
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Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.
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Cesc Fabregas
Chelsea > Monaco
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Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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Marcao
Chaves > Galatasaray
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Garry Rodrigues
Galatasaray > Al İttihad
10/69
Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.
11/69
Ozan Tufan
Fenerbahçe > Alanyaspor (Kiralık).
12/69
Nicolas Isimat-Mirin
PSV > Beşiktaş.
13/69
Serdar Taşçı
Serbest > Başakşehir.
14/69
Sadık Çiftpınar
Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe.
15/69
Barış Alıcı
Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor (Kiralık).
16/69
Robinho
Sivasspor > Medipol Başakşehir.
17/69
Khalid BoutaibYeni Malatyaspor > Zamalek.
18/69
Maneul da Costa
Medipol Başakşehir > Al Ittihad.
19/69
Colin Kazım-RichardsLobos BUAP > Tiburones Rojo.
20/69
Hernanes
Hebei China Fortune > Sao Paulo.
21/69
Maximiliano Meza
Independiente > Monterrey.
22/69
Azad Toptik
Stuttgart > Kasımpaşa.
23/69
Fernando Andrade
Santa Clara > Porto.
24/69
Tobias Heintz
Sarpsborg > Kasımpaşa.
25/69
Galatasaray, 98 doğumlu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
26/69
Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
27/69
Burak Yılmaz
Trabzonspor > Beşiktaş.
28/69
Naldo
Schalke 04 > Monaco.
29/69
Moubarak Boussoufa
Al-Jazira > Shabab.
30/69
Martin Braithwaite
Middlesbrough > Leganes.
31/69
Romano Schmid
Salzburg > Werder Bremen.
32/69
Gregor Kobel
Hoffenheim > Augsburg.
33/69
Luis Manuel Orejuela
Ajax > Cruzeiro (Kiralık).
34/69
Lisandro Magallan
Boca Juniors > Ajax.
35/69
Lucas Paqueta
Flamengo > AC Milan.
36/69
Kieran Dowell
Everton > Sheffield United (Kiralık).
37/69
Cristian Espinoza
Villareal > Quakes (Kiralık).
38/69
Felipe Pardo
Olimpiakos > Toluca.
39/69
Emanuel Gigliotti
Independiente > Toluca.
40/69
Mathias Suarez
Defensor > Montpellier.
41/69
Jaden Brown
Tottenham > Huddersfield (Kiralık).
42/69
David Wang
Sporting Lizbon > Wolverhampton (Kiralık).
43/69
Jeison Murillo
Valencia > Barcelona (Kiralık).
44/69
Samir Nasri
West Ham United (Bedelsiz).
45/69
Luis Muriel
Sevilla > Fiorentina (Kiralık).
46/69
Christian Pulisic
Borussia Dortmund > Chelsea.
47/69
Aljaz Struna
Palermo > Houston.
48/69
Laurent Ciman
Dijon > Toronto.
49/69
Danilo
Antalyaspor > Al-Wahda.
50/69
Illias Bel Hassani
AZ Alkmaar > Groningen (Kiralık).
51/69
Luiz Phellype
Paços Ferreira > Sporting Lizbon.
52/69
Papy Djilobodji
Serbest > Guingamp.
53/69
Mason Holgate
Everton > West Bromwich Albion (Kiralık).
54/69
Amadou Haidara
RB Salzburg > RB Leipzig.
55/69
Nicolai Müller
E.Frankfurt > Hannover 96 (Kiralık).
56/69
Kevin Akpoguma
Hoffenheim > Hannover 96 (Kiralık).
57/69
Gen Shoji
Kashima Antlers > Toulouse.
58/69
Nenad Krsticic
Kızılyıldız > AEK.
59/69
Didier Ndong
Serbest > Guingamp.
60/69
Jorge Segura
Watford > Atlas (Kiralık).
61/69
Esteban Alvarado
Trabzonspor > Deportiva Alajuelense
(*Trabzonspor, Esteban'ın sözleşmesini haksız feshettiği iddiası ile bu transferi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.)
62/69
Sebastian Rode
B.Dortmund > E.Frankfurt (Kiralık).
63/69
Bruno Cesar
Sporting Lizbon > Vasco de Gama.
64/69
Alexander Esswein
Hertha Berlin > Stuttgart (Kiralık)
65/69
Aatıf
Fenerbahçe > Çaykur Rizespor (Kiralık)
66/69
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti. İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.
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Muhayer Oktay
>> Beşiktaş (4.5 yıllık sözleşme imzalandı)
68/69
İlk devrenin en güzel golü Cavani'den!
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