Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş - LASK Linz ve Başakşehir - Burnley maçı sonrası yazar görüşleri...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın sahasında LASK Linz 'i 1-0 mağlup ettiği diğer temsilcimiz Başakşehir'in sahasında Burnley ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası yazar görüşleri...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın sahasında LASK Linz 'i 1-0 mağlup ettiği maç sonrası yazar görüşleri...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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KENAN BAŞARAN: Fark beklentisiyle çıktığı maçta hayal kırıklığı yarattı
Avrupa Ligi’nin öne eleme turları aynı zamanda bir ‘Gezelim Görelim’ televizyon programı gibi! Futbol kamuoyumuz Torshavn’dan sonra şimdi de LASK Linz’i tanıyor. Linz, futbol açısından pek heyecan verici olmasa da şehir olarak, bizim bir çok şehrimize fark atacak düzeyde. Tuna’nın iki kıyısına yayılan Linz’in dünyaca meşhur bir pastası vardır: Linzer Pastası... En eski kek tarifi! Ve Linz, günümüz dijital sanat ürünlerinin sergilendiği bir büyük merkeze de sahip. Ki burası geleceğin müzesi olarak tanımlanıyor. LASK Linz, geleceğin futbolunu oynamasa da ‘üçlü savunma’yla oynayacak kadar cesur bir takım.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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LINZ İÇİN VİTRİN MAÇI
Teknik direktör Oliver Glasner’in maç öncesi basın toplantısında dikkatimi çeken söz şuydu: “Uzun süredir böyle bir maça hazırlanıyorduk.” Evet, Beşiktaş Linz için kendisini dünyaya tanıtacak bir vitrindi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Günümüzde en ‘küçük takım’ dahi boyunun posunun üzerinde bir fizik kaliteye sahip olabiliyor. Linz de dün mücadelesiyle ayakta kaldı. Üstelik Beşiktaş henüz 6’da golü bulmuş olsa da çözülmediler. Babel’in golünde Lens, üç savunmanın risklerinden olan kanat boşluğunu iyi gördü ve Oğuzhan da asistle tamamladı. Ama ikinci gol bir türlü bulunamadı. Kanat topları Larin ile pek buluşamadı. Göbekten varyasyonlarda ısrar yoktu. Babel, golün dışında görünmedi. Gözü kulübedeki Quaresma’ya kayan Lens, oyunun genelinde kendini maça pek veremedi. Torshavn daha zayıf olsa da Beşiktaş’ın oyun disiplini ve iştahı o maçta daha yüksekti düne göre.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Güneş, ikinci devreye 4-4-2 ile çift santrfora dönebilirdi ama bunu tercih etmedi.Fark beklentisiyle çıkılan maçtan Beşiktaş 1-0 galip ayrıldı. Linz, rövanşı kontrayı biraz daha fazla düşünerek yine bu formatta oynayacaktır.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Dün iki üç pozisyonda bu konuda boş olmadıklarını da gösterdiler. Yine de rövanşın Beşiktaş için daha kolay geçeceğini düşünüyorum.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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UĞUR VARDAN: Söz ‘savunma’nındı…
Dünyanın en iyi liginde ‘Başaltı’ takımlardan biri olarak bir şekilde tutunuyorsanız, kadro itibariyle çok klas değilseniz belli konularda özel refleksleriniz gelişmiş olmalı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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‘Premier Lig’ temsilcisi Burnley, geçen sezon zirve ortaklarıyla oynadığı maçlarda meselenin savunma tarafında ne kadar maharetli olduğunu kimi maçlarda ortaya koymuştu. Özellikle James Tarkowski’nin lider kişiliği, defansı organizasyonunda büyük rol oynamıştı. Başakşehir ise ‘Avrupa Ligi cephesi’nin ‘Üçüncü ön eleme turu’ndaki rakibinden farklı olarak ‘Süper Lig’de geçen sezon, uzun süre zirve ortağı olarak sürdürdüğü yarışı son haftalarda tökezleyerek tamamlamıştı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Bu dengeler dün, maçın ilk dakikalarından itibaren kendisini hatırlattı. Ev sahibi daha atak ve net gol pozisyonlarının sahibiydi; konuk ekip ise oyunu kendi sahasında kabul etti, rakibinin ataklarını oturmuş savunma düzeni ve kaleci Joe Hurt’ın kurtarışlarıyla bertaraf etti.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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İlk yarı golsüz tamamlanırken ikinci 45 dakikada da görüntü aynıydı; top hâkimiyeti bakımından oyunu adeta tek kaleye çeviren ama net pozisyon sayısı bir-ikiyi geçmeyen bir Başakşehir ve rakibini sahasında bekleyen bir Burnley… Nihayetinde mücadele 0-0 biterken iş rövanşa kaldı. Avcı’nın öğrencileri Ada’dan turla döner mi döner ama burada açamadıkları Burnley defansını nasıl açacaklar? Sanırım kontratak futboluyla…
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL