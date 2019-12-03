Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'İngiliz'de Alman'da bu yok. Kabul edilebilir değil'
Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.
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1
Güntekin Onay: Tek devrelik gösteri
Beşiktaş sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı. Hatta şu ana kadar oynanan tüm maçlar içinde bir takımın diğerine en net üstünlük kurduğu devreyi izledik.
2
Kayserispor’un durumu ortada. Beşiktaş’ın farklı galibiyeti zaten öngörülüyordu. Ancak yine de ilk 45 dakika yüksek tempo, baskı, istek ve oynanan ofansif futbol keyif verdi. Atılan 3 gol, kaçan net fırsatlar henüz ilk yarıda çok farklı bir skoru beraberinde getirebilirdi.
3
Beşiktaş ilk yarıda ne kadar görkemli ve övgüyü hak eden bir futbol sergilediyse ikinci yarıdaki oyun o kadar olumsuzdu. Skor ne olursa olsun aynı ciddiyetle devam etmesi gerekirdi.
4
İngiliz’de Alman’da oyunu rölantiye almak yok. Bu bize mahsus bir durum. Kesinlikle de kabul edilebilir değil.
5
Ekran başındaki izleyiciye, tribündeki taraftara da açık bir haksızlık. İnsanlar 45 dakika için para ödemiyor. Futbolcuların bunu anlaması lazım.
6
Başta Atiba olmak üzere Caner, Gökhan ve Elneny iyi futbol oynadılar. Burak 2 gol 1 asistle yıldızlaştı ve çok istekliydi. Ancak gerek Diaby, gerekse de Nkoudou’nun böyle bir maçta daha fazlasını ortaya koymaları gerekirdi. Özellikle Diaby’nin tüm pas tercihleri ve son vuruşları son derece olumsuzdu. Santrforu bu kadar az besleyen bir kenar oyuncusu performansı düşündürücü.
7
AVCI iÇiN ŞiMDi NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Beşiktaş son 7 maçta 6’ıncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. İlk yarı oynanan futbol alkışı ne kadar hak ettiyse Kayserispor’un golüne kadar olan ikinci yarıdaki futbol da eleştiriyi hak ediyor.
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Beşiktaş’ta taşlar yerine oturdu. Üst üste galibiyetlerle moraller yerinde. Şu an toplanan puan son 2 yılın 13’üncü haftalarının önüne geçti. Avcı’yı yerden yere vuranlar, “Hoca değil” diyenler, “İstifa” diye bağıranlar gelinen noktada aceleci davranıp haksızlık yaptıklarını düşünüyor mu acaba?
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Uğur Meleke: Bratislava maçı bitmemiş
Perşembe gecesi Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Bratislava maçı bitmedi, dün akşam 8’de Slovakların yerine Kayserispor’un katılımıyla kaldığı yerden devam etti adeta! Beşiktaş o gece son yarım saatte rakibini ceza alanına hapsetmişti. Son bölümde nefes kesen bir atak sürekliliği yakalamış, rakibine bir noktada muhakkak gol yiyeceğini hissettiren bir oyun finali yapmıştı. Dün bıraktığı yerden devam etti Beşiktaş.
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Tabii ki bir oyun sürekliliği yakalamak için, kadro sürekliliği de gerekli. Perşembe gecesi o müthiş ikinci devreyi oynayan sekiz oyuncu, dün de ilk 11’delerdi. Abdullah Avcı, Avrupa Ligi’nde iddiası sürerken enteresan bir şekilde vitesi düşük tutarken, iddiası bitince Bratislava önünde as ağırlıklı kadroyla samimi bir mücadele verdi. Bu samimi mücadele sadece Bratislava’yı değil, 93 saat sonra Kayseri’yi de yendi adeta.
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Tabii Kayseri karşısındaki iyi oyun ve farklı skoru açıklamak için bazı taktiksel nüanslara da değinmek gerek: Caner, son dönemde sıkça olduğu gibi sol (hatta bazen sağ) açıkta değil, orijinal pozisyonunda sol bekte idi. Gökhan-Caner Fenerbahçe’deyken sarı lacivertlilerin ekstrası bu iki hücumcu bekti. Şimdi de Beşiktaş’ın ekstrası bu. Bundan çok mecbur kalmadıkça vazgeçmemek gerek.
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BURAK MUHTEŞEMDİ
Dünün bir diğer ekstrası da Burak’ın muhteşem performansıydı. Beşiktaş, ileri üçlüyü Diaby-Burak-Nkoudou ile kurduğunda bir ‘araya koşu mecburiyeti’ oluşuyor ister istemez. Üçü de savunma arkasına koşu yapmayı seven oyuncular zira. Ancak dün Kayseri yedili bir blokla geriye yaslandığı ve savunma arkasında neredeyse hiç mesafe bırakmadığı için bu üçlünün işlevsizleşmesi söz konusu olabilirdi. İşte o işlevsizlik ihtimalini muhteşem bir Burak performansı kaldırdı ortadan.
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Burak dün santrfor değil, oyun kurucu gibi oynadı: 19’da Atiba’ya asist yaptı. 27’de Nkoudou’yu kaçırdı ama Fransız futbolcu ofsayttan kaçamadı. 37’de yine Nkoudou’ya bir boş kale asisti yapmasını Abdennour engelledi. 41’de kendi golünü yine kendisi oyun kurarak, Elneny’yi duvar olarak kullanarak yarattı. 44’te Diaby’yi kaçırdığı pozisyon gol olsa, maçı belki de 2 gol, 2 asistle tamamlayacaktı milli futbolcu. Burak bu fiziksel seviyesini Roma’ya kadar korursa, EURO 2020’de çok söz ettirir adından.
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BİR HENRIQUE GARABETİ
Kayseri’nin en yetenekli oyuncularından biri Henrique. Bu sezon 9 kez ilk 11’de oynadı, tam 8 sarı kart gördü. Garip ama gerçek. Galatasaray ve Konya maçlarında çift sarıdan atıldı. Antalya-Göztepe maçlarında kırmızı, dün de sarı kart cezalısıydı. Merak ediyorum, bu kulüpte bir kart/ceza yönetmeliği var mı?