Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası yazar görüşleri
Hürriyet yazarları İlker Yasin, Kenan Başaran ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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Hürriyet yazarları İlker Yasin, Kenan Başaran ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Beşiktaş’ın bir numaralı sorunu: Soğukkanlılık
Beşiktaş, bir ritim takımı... Maça iyi başladıklarında, oyunlarını rakibe kabul ettirdiklerinde, ritim bulduklarında pozisyonları peş peşe üretiyorlar. Genelde bu durumu tabelaya da yansıtıp sonuca gidiyorlar. Dün Kayseri karşısında ilk devrede yaptıkları gibi.
Ancak olur da bir aksilik yaşarlarsa, işler umdukları gibi gitmezse dünya başlarına yıkılmış gibi davranıyorlar. Bu sezon hemen her cephede yaşadıkları sorun buydu, soğukkanlı kalamamak. Şenol Güneş muazzam bir teknik direktör, bu yüzden de son 2 yılı şampiyon tamamladı, Beşiktaş’ı Avrupa’da her sene seviye atlattı. Ancak mental hava biraz bozulunca, normal ayarların dışına çıkılınca soğukkanlılığını koruyamadı maalesef. Beşiktaş’ın da son dönemdeki en önemli eksiği bu oldu bence: Soğukkanlılık...
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Bu sezon Avrupa hayaline veda edilen maç, Münih’teki zorlu müsabakaydı. Elbette 15’inci dakikada 10 kişi kalmak, çok çok büyük bir engel. Dev bir engel. Ancak 3-0’la 5-0’la arasında da fark var; belki turu hiçbir şekilde geçemezsiniz ama duygusal fark var, mental fark var. Beşiktaş’ın Münih’te 10 kişi kaldıktan sonra sudan çıkmış balığa dönmesi, Güneş’in değişikliklerde çok geç kalması enteresandı mesela. Rövanşta da Beşiktaş’ın 1-0 ya da 2-1 de olsa galibiyeti hedeflememesi, Bayern Münih as kadroyla çıkarken siyah-beyazlıların çok garip bir kadroyla sahada olmasını asla kabullenemedim. Beşiktaş o dönemde bir ritim yakalamıştı, Bayern’i de 1-0 bile mağlup etse ritme katkı yapardı. Yendiğiniz takım bir dünya devi, Bayern olacaktı sonuçta...
Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığında soğukkanlılığını koruyamadığı tek yer Münih değil... Geçen sezon Kiev’de Beck kırmızı gördüğünde skor 2-0’a gelmişti. 2-0’la 6-0 arasında dünyalar kadar fark var. Ama Beşiktaş orda da maç bitmiş gibi davrandı. Bu sezon Galatasaray’a karşı ligde, Fenerbahçe’ye karşı kupada 10 kişi kalındığında da reaksiyonlar sıkıntılı. Dünyada 10 kişi kalan ilk takım Beşiktaş değil, sonuncusu da Beşiktaş olmayacak. Bir kırmızı kart görüldüğünde maç orada bitmiyor, devam ediyor. Ama Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı genelde maç bitmiş gibi davrandı o durumlarda...
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Beni siyah-beyazlılarla ilgili bir soğukkanlılık analizine götüren faktör, bu sezon Beşiktaş-Kayseri fikstürünün her iki ayağında da takımlardan birinin 10 kişi kalması. Ve her ikisinde de 10 kişi kalanın, sahadan istediğini alması... İlk maçta 40 dakika 10 kişi oynayan Kayseri, sahadan başı dik çıkmıştı. Dün gece de Tosiç atıldıktan sonra Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığını hissetmedik bile neredeyse. Güneş doğru değişikliği hemen yaptı, çok rahat bitirdi o yarım saati siyah-beyazlılar.
Şenol Güneş eğer yeni sezonda görevine devam ederse, bence halletmesi gereken bir numaralı konu bu: Soğukkanlılık. Büyük takım olmak bunu gerektirir çünkü. İşler iyi giderken değil, kötü giderken çıkar büyüklük ortaya...
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İlker Yasin: Güneş
MAÇIN başında, içinde, sonunda Şenol Güneş’e büyük taraftar desteği vardı. İki yıl üst üste takımı şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirip ülke puanına puan katan Güneş’in iki maçta silinebilecek biri olmadığını haykırdı tribünler.Evrende iki yüz milyar civarında galaksi ve 10(21) (10.000.000.000.000.000.000.000) tane ‘Güneş’ varmış. Ama Türk futbolunda gerçek anlamda sadece bir ‘Güneş’ var. Şenol Güneş...Kişiliği, eğitimciliği, felsefi yönüyle futbolumuzdaki değişimlere ve de yozlaşmaya en iyi bakanlardan biridir o. “Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır” derler. Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorusuna verdiği cevapta bakmasını bilen gözlere, gördüklerini değerlendiren bir tecrübeye sahip ve her şeyin farkında olduğunu çok güzel ifade etti.
Lider Galatasaray’ın 4, önündeki Fenerbahçe ve Başakşehir’in 1’er puan gerisinde olan Beşiktaş’ın hep kazanmaktan başka çaresi yok. Evinde her zamanki gibi paslı, rakip alanda oynayan ve futbolun içine artistiği de katan futbol anlayışını sürdürdü Beşiktaş. Quaresma liderliğinde ilk yarı iki muhteşem golle kapandı.
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EL BOMBASI TOSIC
Quaresma’nın 32’de Tosic’e attırdığı golde yaptığı ortaya ve Adriano’nun müthiş şutuyla gelen gole şapka çıkarmamak mümkün değil. İlk yarı Beşiktaş kalesine sadece bir şut atan Kayserispor’da Sumudica’nın ligin ilk yarısında şişen balonu patlamış gibiydi. Beşiktaş savunmasının attığı goller ve yaptığı asistlerle (12 gol, 16 asist) gösterdiği performans ortada. Ancak o savunmada Tosic tam bir el bombası gibi. Dün takımını 10 kişi bırakması böyle bir tecrübeye yakışmadı doğrusu.
Seyirci git demeden Beşiktaş’ı bırakmayacağını ifade eden Şenol Güneş dün 100. maçında 67. galibiyetini aldı. Az şey değil... Eğer Cenk kalsaydı veya Love ve Negredo mazilerine yakışan golleri atmış olsaydı Beşiktaş’ın şampiyon olması işten bile değildi. Şunu kabul edelim 3 kulvarda var olan Beşiktaş’ın yeni sezonda yaşlı kadrosunu gençleştirmesi, veteranları ve emeklileri göndermesi şart. Beşiktaş artık son 2 maçı kazanıp rakiplerinin ne yapacağını bekleyecek. Ama Güneş yola devam edecek.
Maçın adamı: Medel
Tam bir profesyonel. Beşiktaş’ın bu sezon en büyük transferi. Çalışkan, görev adamı ve de her yerin adamı.
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Kenan Başaran: Gelecek tribünde
Beşiktaş, Vodafone Park açıldığından beri ilk kez iddiası zayıflamış olarak bir maça çıktı. Şu soruların cevabı 3 puandan daha önemliydi:
1- Taraftar tribünleri dolduracak mı?
2 -Küfür edecek mi, etmeyecek mi?
Türkiye koşullarına göre seyirci iyi, kümede kalmaya oynayan bir Premier Lig ekibine göreyse düşüktü! Ve ne yazık ki ilk devre küfür edildi. Beşiktaş’ın geleceği ikinci devredeki tribündür.Çünkü Beşiktaş, sadece sahadaki takımın kazanmasına endeksli kültürle yürüyemez. Diğerleri de… 2 milyar borcu olan kulüpler, yarıştan koptuklarında da dolu ve küfürsüz tribüne oynama kültürünü yerleştirmeli.Haksızlığa uğradığını düşünüyorsan bile ancak bu kültürle karşı koyabilirsin. Mevcut kültür, sizi aksine daha da aşağı götürür.Maça gelirsek.. Kayseri oyunu kendi sahasında kabul edip, Beşiktaş’ın hücuma çıkarken top kaybetmesini kolladı. Bu taktik en az 3 net pozisyon da sağladı.Eski iştahında olmasa da kazanmayı isteyen Beşiktaş, klas farkıyla 2-0 önde girdi devre arasına. Adriano’nun golü ilginçti, çünkü Kayseri hücuma çıkan Beşiktaş’ı gafil avladı ama atağı sonuçlandıramayınca bu kez dönüşünde golü yedi. Bir nevi kendi silahıyla vuruldu.
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G.SARAY’A CEZA GELİRSE...
Gol ihtiyacı Kayseri’yi çok adamla hücuma sevk ettiği için ikinci devre daha eşit bir görüntüyle başladı. Tosic’in atılmasıyla Kayseri ağırlıklı bir oyun bekledik ama Love-Necip değişikliği buna pek izin vermedi. Eksik kaldığında Babel’i ileri uca koyan Güneş, sıkıntıyı azaltabiliyor. Güneş, kalan maçlarda Love’a değil, Larin’e şans vermeli. Beşiktaş, kalan 2 maçı da kazanıp ligi bitirebileceği en yüksek yerde bitirmeli. UEFA’dan G.Saray’a yine bir ceza gelirse o zaman 3.’lük çok ama çok kıymetli olacak.
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Maçın adamı: Tosic
Bir gol attı. Bir de kaçırdı. Bir stoper için bu rollerde gözükmek muazzam. Ama oyundan atılarak da galibiyeti riske etti. Maçın hem iyisi, hem kötüsü olmayı başardı