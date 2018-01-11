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Beşiktaş idmanındaki dikkat çeken detay! O anda...

Beşiktaş, Antalya kampının 9'uncu gününe sabah idmanı ile başladı.

DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş, Antalya kampının 9'uncu gününe sabah idmanı ile başladı. Beşiktaş Kulübü 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ağırlıklı idmanın ilk bölümünde istasyon çalışmaları yapan oyuncular kuvvet aletlerine bağlanarak kısa koşu ve ardından tempolu koşu sonrası orta çalışması yaptı.

DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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İkinci bölümde 6 takım halinde değişmeli minik kale maçlara geçildi. Quaresma, Vida ve Oğuzhan'ın takımı turnuvayı kazanırken maçın son bölümleri ve Quaresma'nın sevinç gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Minik kale maçlardan sonra yapılan 3 takımlı çift kale turnuva ve şut çalışması ile idman sona erdi. Sakatlıkları devam eden Pepe ve Tosic ile bireysel çalışan Atınç ve Utku antrenmana katılmadı. Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam 18:00'de yapacağı çalışma ile devam edecek.

DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş'ın idmanında ise neşeli anlar yaşandı. Bir anda oyuncular birbirlerini omuzlara aldı, herkes şakalaştı.

DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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İşte foto muhabirimiz Emre Oktay'ın objektifinden o kareler...

DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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DHA, Fotoğraflar: Emre OKTAY
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BeşiktaşİdmanFutbolSüper LigAntalya

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