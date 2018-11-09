Beşiktaş için şok sözler: 'Sanırsın kulübe, kıraathane!...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, İstanbul'da 4-2 yenildiği Genk takımı ile Belçika'da 1-1 berabere kaldı. Değişim neydi? Ne oldu da siyah-beyazlı oyuncular 34 puanla Belçika Ligi'nin lideri Genk'le beraber kalarak gruba ve yarışa tutundu...Şenol Güneş ve ekibi deplasman olmasına rağmen dün 3. bölgeye çok yüklendi. Genk'in oyun planını tamamen bozdu. Adriano, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Atiba gibi önemli eksikliklere daha maçın başında Lens'in sakatlanması büyük talihsizlik olsa da 87 dakika Beşiktaş 1-0'la oyunu kontrol etti. Medel'in yanında Dorukhan'ı başlatılması şaşırtsa da dinamik, sert ve tempolu yapısıyla Dorukhan stratejik bir tercihti. Sadece Dorukhan'ı değil kaleye Tolga'yı, Babel'i forvet yapıp kanada da Lens'i koyan Güneş, ilk plan kırılmasını Lens'in 12. dakikada sakatlanmasıyla yaşadı. Mustafa forvete Babel sola kaydı.SONUÇ: Beşiktaş galibiyeti hak etmişti. 87'de beraberlik golü emekleri harcadı. Beşiktaş, 20'de karşı karşıya Mustafa, 58'de de Babel, kolayı yapıp golü atsalardı 1-1 ile yetinmek zorunda kalınmazdı. Biraz kalite eksikliği biraz da şansızlığı fatura edilebilir. Şenol Güneş'e, Ljajic ile 11'e başlamak dururken Oğuzhan tercihi sorulabilir ve eleştirilebilir. Ancak hırs, mücadele ve oyun açısından Beşiktaş, kaybettiği iki puana üzülecek kadar iyi oynadı. Golcü yokluğu ve şansızlığı olarak özetlenebilir.
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Turgay Demir: Zor oyun
Beşiktaş muhteşem bir ilk yarı oynadı.İkinci yarıda da belli bölümlerde aynı oyunu izledik.Yine önde basan, kaybettiği topları anında geri kazanan, iki pasla rakip ceza sahasına giren Beşiktaş son darbeyi vurma konusunda başarılı olsa farklı bir galibiyet alması işten bile değildi.Ancak ikinci gol gelmeyince vites düşürmek şarttı, Şenol hoca da Dorukhan- Ljajic değişikliğiyle bunu hedefledi.Ancak son dakikalarda yorgunluk baş gösterince Genk iyi baskı kurdu ve bu kadar ezildiği maçta puan almayı bildi. Bir gol atabildik, maç boyu şaşkın ördek gibi gezen Genk beş dakika oynadı ve golünü de attı.Hakikatten yazık oldu...
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Kenan Başaran: Bir Gomez'i olsa, 3-1 kazanmıştı
Beşiktaş’ın bu sezon neden istikrarsız olduğunun fotoğrafıdır bu: Güneş, sırayla denediği ama iki hafta üst üste verim alamadığı 3 golcüsünü de dün kulübede oturtarak maça başladı. Sanırsın kulübe, kıraathane! Üçünün de şu fotoğrafa birlikte bakıp utanması ve “Bari birimiz ilk 11’de başlayacak vaziyette olsaydı” demesi lazım. Bari kulübede kitap filan okuyun!LJAJIC İLE HALA KAN UYUŞMADI
Genk’e ceza alanı içinde hiç fırsat vermeyen Beşiktaş, buna mukabil rakibine çok şut şansı verdi (16) ve onlardan biri gol oldu, biri de az daha oluyordu. Güneş, 73’te Ljajic’i oyuna alırken, topa biraz daha hükmetmeyi istedi. Ancak takım, Ljajic ile ile kan uyumunu henüz sağlanmış değil. Güneş’in Oğuzhan’ı korumaya aldığını söyledim fakat bu 89 dakikada sahada tutması anlamına gelmemeliydi.
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2. devre Oğuzhan, ‘hayalet’ oldu. Sanırım Güneş de onu sahada göremediği için değiştirmekte gecikti(!) 4 Avrupa Ligi maçı içerisinde dünkü maç, Beşiktaş’ın en derli toplu ve istekli olduğu 90 dakikaydı. Quaresma’nın bile ateşli bir şekilde kaybettiği topun peşinden koştuğu bir maç... Güneş, Genk deplasmanındaki oyun disiplini ve arzusunu lige uyarlayabilirse iyimser olunabilir. Ama elbette tüm iyimserlik golcü duvarına çarpıyor. Dün grup lideri olmasını önleyen de fırsatları gole çevirecek ‘net golcü’nün olmayışıydı. Misal, bir Gomez olsa maç 3-1 biterdi.
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Alen Markaryan: Müzmün, kronik!
Lens, Babel ve Quaresma soyutlanmış olarak sahne almıştı.Atiba’nın yerine Necip,Gökhan Gönül’ün yokluğunda Dorukhan,Karius’un formsuzluğu ve yan topsuzluğundaysa Tolga sahadaydı.Hele Mustafa’nın kaleciyle burun buruna skor yapamadığı pozisyon akıllara zarardı.Fişi çekip, kabloyu suyun içine bırakacaktık.Anlayın gayri.İstanbul’daki boş alanları bulamayan Genk’in kaleye şut atmakta zorlandığınıve istediği oyunu oynayamadığını gördük.
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"Oyuna hakim olan taraftık ama bu, skora yansımadı"
Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.