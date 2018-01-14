Beşiktaş için müthiş iddia... Bakın kim gidiyor, kim geliyor!
Cenk Tosun'u Everton'a gönderdikten sonra Cyle Larin'i transfer eden Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Golcü ismi Cenk Tosun'u, İngiltere'nin Everton takımına gönderen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlı takımdaki gelişmeleri yakından takip eden Çin kulüplerinin 32 yaşındaki Negredo'yu radarlarına aldıkları ve kadrolarına katmak istedikleri belirtildi. Çin'in önde gelen 3 kulubünün siyah-beyazlıların İspanyol golcüsü nabız yokladığı ifade edilirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a gelen son teklifin 7 milyon Euro olduğu kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Orman'ın ise Negredo'yu 10 milyon Euro'dan düşük bir fiyata satmayı düşünmediklerini Çinli yetkililere ilettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Negredo'yu Çin'e göndermesi durumunda ise Arsenal'in Fransız golcüsü Olivier Giroud'yu kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın, kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncuyu satın olma opsiyonuyla kiralık olarak da olsa kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştıracağı belirtildi. Bu sezon Arsenal formasıyla 25 resmi maça çıkan Fransız oyuncu takımı adına 7 kez fileleri havalandırdı. Fransız oyuncunun, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması nedeniyle transfere olumlu yaklaşacağı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arsenal, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı için Giroud'nun Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasında bir sakınca bulunmuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın sezon başında Gaziantepspor'dan aldığı Orkan Çınar ise kampta dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de süre alamayan ancak Şampiyonlar Ligi'nde R.Leipzig deplasmanında forma giyerek 1 asist yapan Orkan, kupadaki Manisaspor maçında da 1 gol atarken 2 asist yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Konyaspor Orkan'ı kiralamak için Beşiktaş yönetimine başvursa da teknik direktör Şenol Güneş'in bırakmak istemediği öğrenildi. (Yeni Şafak)