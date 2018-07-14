Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş için devrede... Yıldız ismin transferinde Bilic başrolde!
Ne Vagner Love ne de Negredo, Cenk Tosun’un boşluğunu doldurabildi. Bu arada 20 gol-8 asistlik performansıyla geçen sezona damgasını vuran Talisca gitti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çok yüksek teklifler alan Quaresma ile Babel de yolcu gibi... Hâl böyleyken, hücum hattında sıkıntı yaşaması beklenen Beşiktaş’ta yönetim devreye girdi. Bilic de eski kulübü için taşın altına elini sokmaya hazır... İşte bu flaş gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şenol Güneş’in isteği üzerine forvet arayışlarına hız veren Siyah- Beyazlılar, listenin en başına, bir Dünya yıldızının ismini yazdı: Mario Mandzukiç.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle de kontak halinde olan yönetim; Rusya’da finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldızıyla temasa geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İtalya’nın popüler sitelerinden Calciomercato da; Kartal’ın, Mandzukiç ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, Beşiktaş’ın işinin hiç de kolay olmadığı vurgulandı. Çünkü İngiliz devi Manchester United’ın da Mandzukiç ile ilgilendiği yazıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Fikret Orman'ın Mandzukiç görüşmelerindeki kozu Davor Suker ile Slaven Biliç... Orman ile ailece görüşen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker’in, Mandzukiç’e Beşiktaş ile ilgili çok olumlu referanslar verdiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş’ın unutulmaz hocaları arasına giren Biliç’in de vatandaşına İstanbul ve Beşiktaş hakkında pozitif bilgiler ilettiği kaydedildi. (Fanatik)