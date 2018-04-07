Beşiktaş - Göztepe maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Uğur Meleke, Rüştü Reçber ve Kenan Başaran Beşiktaş'ın 5-1'lik Göztepe galibiyetini kaleme aldı. İşte o yazılar...
Foto: AA,DHA,İHA
SON GÜNCELLEME
Foto: AA,DHA,İHA
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Uğur Meleke: Atanamamış büyük takım!
Dün geceki Beşiktaş-Göztepe maçı hikâyesini doğru okuyabilmek için muhakkak misafir ekibin sezon çizgisini de göz önüne almak gerek: Göztepe, bu sezon ligin zirve dörtlüsü Başakşehir-GS-BJK-FB ile 7 maç oynadı, tek bir puan alabildi. Bu yedi maçın her birinde en az 2’şer gol yedi. Ve bu alanda Süper Lig’de Karabükspor’dan bile kötü. En dipte. Halen Avrupa kupaları mücadelesi veren, sezonun flaş ekiplerinden Göztepe’nin ligin alt sınıf takımlarına karşı gösterdiği performansı büyüklere karşı sergileyememesinin sebebi sanırım şu: Göztepe, bir tür “atanamamış büyük” gibi oynuyor her seferinde... Tempoya tempoyla, hücuma hücumla cevap veriyor ve genelde kalitesi yetersiz geldiği için maçları kaybediyor! Dün gecenin analizi için elbette birçok detayı dikkate alabilirsiniz: Stoperleri Kadu-Kosanovic eksikti, Poko’yu sağ açıkta başlatmak hataydı gibi. Ama bence büyük projeksiyonda temel etken, Göztepe’nin büyük maçlarda gerçekçilikten uzak oyunu. Dünün de esas özeti bu.
Foto: AA,DHA,İHA
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Beşiktaş cephesi için de elbette son derece olumlu veriler var: Maçın beklenenden kolay geçmesini sadece Göztepe’nin realist olmaktan uzak oyunuyla açıklayamayız. Atiba-Tolgay-Oğuzhan’ın cezalı olduğu bir günde Medel’in golle, Necip’in asistle oynaması, herhalde Şenol Güneş için rüya gibi bir şey. Özellikle Medel için ayrı bir parantez açmak gerek: Beşiktaş’ın Şilili oyuncuyu transfer etmek istediğinde Güneş’in kısa boyundan dolayı ona pek sıcak bakmadığını biliyorum. O Medel, forma şansını da hak ettiğinden oldukça geç bulmasına rağmen, ligin ikinci yarısına imza atmaya devam ediyor. Beşiktaş’ta daha önce stoper oynadı, sağ bek oynadı, ön libero oynadı. Dünse ilk defa Necip’in bir tık önünde, “8 numara” rolündeydi. Onu da mükemmel yaptı. 25’te golü atmasına santimler izin vermedi, 26’da hak ettiği golü attı. Lige değer katan, çok büyük bir profesyonel gerçekten.
Foto: AA,DHA,İHA
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Larin daha erken girebilirdi
Beşiktaş 65’te 3-0’ı bulup maçı koparmış. Negredo hem çok etkili değil, hem de zaten maske gibi bir engeli var. Vagner Love da kulübede yok. Acaba o dakikalarda Güneş, Negredo’yu çıkarıp, Larin’i oyuna sokamaz mıydı? Kanadalı oyuncunun MLS performanslarını biliyorum, hatta Eylül 2015’te Socrates’teki yazımda ona yer vermiştim. Eğer fiziksel seviyesini koruyorsa, Süper Lig’e uygun bir santrfor olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli, ayakları yere çok sağlam basan, gol vuruşları da fena olmayan bir genç. Dün onu biraz daha fazla izlemek isterdim doğrusu.
Foto: AA,DHA,İHA
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Ümit Öztürk-Rotman diyaloğu
Ümit Öztürk, yeni nesilden en beğendiğim hakemlerden biri. Hata yapabilir, yanlış karar verebilir, ama her zaman gördüğünü çaldığına inanıyorum. Dün de Rotman’a “omzundan itildiği için” haklı bir kırmızı kart gösterdi. Ama bu kartta benim esas hoşuma giden detay, sonrasında ikilinin diyaloğu idi. Hakemler genelde bu tarz kartlardan sonra sakin kalamıyorlar, diyalogdan kaçıyorlar. Öztürk, Rotman’la konuştu, anlattı, açıkladı ve hatta ikna etti Sloven oyuncuyu. Bravo Ümit Öztürk...
Foto: AA,DHA,İHA
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KENAN BAŞARAN: İKİ YÖNLÜ TALISCA’DAN SEVGİLERLE
Oğuzhan-Atiba-Tolgay üçlüsü cezalı duruma düşünce Göztepe maçında oynayacak Necip-Medel ikilisinden endişe etmediğimi belirtmiştim, Alanya maç yazısında. Dün Beşiktaş, bu üçlüyü değil, yine Quaresma’yı aradı. Çünkü Lens Efendi, yine yokları oynadı. Beşiktaş, ilk 45’i resmen 10 kişi oynamasına rağmen 2-0 önde kapattı. Çünkü Talisca faktörü devreye girdi. İlk golü atan, ikinci golün de atağını hazırlayan isimdi. Medel’in golünde dikkat çekilecek nokta da şu: Eğer onun yerinde dün ‘cezalı üçlü’den biri olsaydı muhtemelen şut çekmek yerine pas tercihinde bulunacaktı. Medel-Necip ile ön ikili süslemesiz ama takımı daha çok hızlandıran bir oyun oynadı. Ba ve Halil ile önemli ataklar geliştiren Göztepe, ilk devre pekala bir gol bulabilirdi.
Foto: AA,DHA,İHA
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Güneş, taraftarın sabrını zorlayan Lens ile ikinci 45’e de çıkmaya karar verdi. Beşiktaş, 3. golü bulana kadar rahattı ancak ondan sonra adeta golü yemek için davetiye çıkardı. Ba’nın direkten dönen topu maçın kırılma anı sayılabilir.
Foto: AA,DHA,İHA
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Rotman imdada yetişti!
Güneş, Lens’i çıkarıp Vida’yı oyuna aldı. Caner’i sağ açığa Adriano’yu da sol açığa çekti. Böylece İzmirlilerin baskısını kırmak istedi. Ancak bu hamlenin sonuçlarını göremeden kırmızı gören Rotman’ın kural bilmezliği (hakemi itmesi), Göztepe’yi frenledi. Sakatlıktan dönen Töre’nin süre almasını beklerken Güneş, bize Larin sürprizi yaptı. Kanadalı da daha büyük sürpriz yapıp ilk buluştuğu topta gol attı! Aklıma Negredo geldi. Negredo, gol atmak istiyorsa bundan böyle çevresini değil, kendini düşünerek sahada pozisyon alacak. Ya da Beşiktaşlı onu, ‘çevresine faydalı adam’ olarak sevecek. Bu arada Kısa sürede iyi işler yapan Pektemek’e de dikkat. Beşiktaş farklı kazandı fakat Güneş, yine de 3-0’dan kırmızı kartın çıktığı anına kadarki bölümün kasedini yapıp, oyuncularına izletmeli. Maçın toplamına bakarsak 3 puanın mimarı Talisca’dır. Oyunu iki yönlü oynadı ve ayakta da kaldı. Beşiktaş’ın kaderi gelecek hafta daha da netleşecek.
MAÇIN ADAMI TALISCA
Maçın ilk bölümünde de son bölümünde de sahne aldı. Gol attı, gollük atak hazırladı ve asist de yaptı. Kurucu olarak da iyi işler yaptı. İki yönlü olduğu nadir maçlardandı.
Foto: AA,DHA,İHA
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RÜŞTÜ REÇBER: ZORDU, KOLAY OLDU!
TRABZON, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanya... Beşiktaş yukarıda saydığımız maçlarda kazansa da kaybetse de futbol olarak soru işaretleri barındırdığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Beşiktaş, kadro kalitesinin önemli fark yarattığı ender takımlardan biri... Ama bu kadronun en büyük zaafları, yönetilmesi ve oyununu rakibe kabul ettirmesi aşamalarında zaman zaman zorluklar çıkarıyor olması... Dün Beşiktaş her anlamda sorun yaşayabileceği bir maça çıktı. Oyun felsefesi pas üzerine kurulu bir takım, Tolgay, Oğuzhan, Atiba, Quaresma gibi isimlerden yoksundu ve bu eksiker bariz şekilde hissedildi.
Foto: AA,DHA,İHA
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TECRÜBE FAKTÖRÜ
Ta ki 19. dakikada duran top organizasyonu sonrası Talisca ile gelen gole kadar... Talisca size, oyun kurma özelliğiyle sayesinde maç kazandırabilir. Ama asıl; her şeyin önünde tuttuğu gol düşüncesiyle çok ekstra bir oyuncu hâline gelebiliyor. Quaresma’nın yokluğunda Beşiktaş kilitleri Talisca ile açmaya dün de devam etti. Nitekim ilk golün ardından Göztepe’nin baskısına karşı gelindi ve kısa süre sonra Medel’in farkı artıran sayısı, siyah beyazlılara skor açısından rahat nefes aldırdı. Göztepe, maç 0-0’ken de 3-0’ken de hep aynı felsefeyle sahadaydı. Futbolu çirkinleştirmek için değil, kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtmak için mücadele ettiklerini bir kez daha gördük. Skor 2-0’ken pozisyon sayıları eşitti ama Beşiktaş’a bu avantajı getiren faktör tecrübeydi. NE zaman taraftar desteği devreye girdi, o zaman işler Beşiktaş lehine tamamen değişti. Burada ev sahibi adına asıl sıkıntı, rakibe verilen pozizyonlardı. Göztepe istediği kadar fırsat yarattı ama sadece 1’ini değerlendirebildi. Beşiktaş skor 3-1’e gelince tedirginlik yaşar gibi oldu ama rakibin o esnada 10 kişi kalması siyah beyazlılara, derin bir “oh” çektirdi. İki gol daha bulan Güneş’in ekibi son düdükle beraber, kritik G.Saray maçına kadar puan kaybı yaşamadan gitme hedefine bir adım daha yaklaştı.
Foto: AA,DHA,İHA
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MAÇIN ADAMI: Anderson Talisca
Sadece gol atmıyor, oyun kurmuyor, takımına liderlik de ediyor. Kalitesiyle ve hücumdaki mücadele gücüyle Beşiktaş’ın en iyilerinden biriydi. Göztepe defansını yıprattı.