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Futbol

"Beşiktaş forveti boşuna alıyor; çünkü..."

Anderson Talisca'nın ilk yarıdaki 2 gollü müthiş performansı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Brezilyalı yıldızı göklere çıkardı. İşte o mesajlar...

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Anderson Talisca'nın ilk yarıdaki 2 gollü müthiş performansı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Brezilyalı yıldızı göklere çıkardı. İşte o mesajlar...

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