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"Beşiktaş forveti boşuna alıyor; çünkü..."
Futbol
"Beşiktaş forveti boşuna alıyor; çünkü..."
Anderson
Talisca
'nın ilk yarıdaki 2 gollü müthiş performansı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Brezilyalı yıldızı göklere çıkardı. İşte o mesajlar...
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 20:59
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26.01.2018 - 20:59
Hürriyet Haber
26.01.2018 - 20:59
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26.01.2018 - 20:59
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Anderson Talisca'nın ilk yarıdaki 2 gollü müthiş performansı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan Brezilyalı yıldızı göklere çıkardı. İşte o mesajlar...
Hürriyet Haber
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