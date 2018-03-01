Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Quaresma atıldı derbide ortalık karıştı! Kocaman bile sahaya girdi...
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ortalık karıştı.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
SON GÜNCELLEME
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Maçın 52. dakikasında ortalık bir anda gerildi. Beşiktaş'ta Quaresma'nın Josef de Souza'nın yüzüne vurduktan sonra kırmızı kart görmesi sonrasında saha içi karıştı.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Quaresma yaşanan ikili mücadele sonrasında Josef'in kendisini itmesi sonrasında futbolcunun suratına dirsek atıp kırmızı kart görünce gerginlik yaşandı.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Quaresma'yı uzun süre takım arkadaşları sakinleştiremeyince Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Özellikle Pepe, Volkan Demirel'in yanlarından uzaklaşması istedi bu sırada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Bu arada Beşiktaşlı futbolcular Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart sonrasında uzun süre hakeme itirazlarda bulundular.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Aykut Kocaman saha içine kadar girerek Volkan Demirel'i kalesine geçmesi için uyardı. Maçın hakemi karışıklık sonrasında Mehmet Ekici sarı kart gösterdi.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında gerginlik yaşandı.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Vodafone Park'ta oynanan maçta ilk gerginlik 44. dakikada Alper Potuk'un Tolgay'ı itmesi sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmasıyla olmuştu.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Mücadelenin ilk yarısı 14.dakikada Negredo, 17. dakikada Soldado ve 45+2. dakikada Şener Özbayraklı'nın golleriyle Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle bitmişti.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Mücadelenin ilk yarı 1-2'lik skorla biterken iki takım soyunma odasına giderken gerginlik yaşandı. A Spor'un geçtiği bilgiye göre; Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Fenerbahçeli futbolcu Caner arasında soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Gerginliğin sebebi henüz bilinmiyor.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Fenerbahçe'nin kaptanların Volkan Demirel, 45+2. dakikada Şener Özbayraklı'nın attığı gol sonrası gol sevinci dikkat çekti.
Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fotoğraflar: Hürriyet
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Fenerbahçeli taraftarlar Vodafone Park'a bu şekilde geldi! İzlemek için videoya tıklayınız...