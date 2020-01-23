Beşiktaş - Erzurumspor maçında Abdullah Avcı için 'istifa' sesleri

BEŞİKTAŞ’TA TANDEM DEĞİŞTİ Siyah beyazlılarda BB Erzurumspor karşısında stoper tandemi de değişti. Sezon başından beri Vida’nın içinde yer aldığı stoper tandemi, Erzurum karşısında değişti. Vida’yı yedek kulübesine çeken Avcı, savunmanın göbeğinde Roco ve Ruiz ikilisini oynattı. İki oyuncu bu sezon içinde ilk kez birlikte forma şansı buldu. İki oyuncu daha önce Vida’nın yanında değişmeli olarak görev almıştı. Ayrıca savunmada genç oyuncu Erdoğan Kaya da forma şansı bulmuştu.