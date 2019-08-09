Beşiktaş durdu durdu... Gece yarısı bombaları!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferde rakiplerinin gerisinde kaldığı için eleştirilen Beşiktaş, transfer sezonunun bitimine son günler kala coştu!
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Şenol Güneş'in milli takıma gitmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirerek yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, transferde epey geç kaldı.
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Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar taraftarların sabrını zorlarken, istenilen yerlere transferlerin henüz yapılmamış olması, Abdullah Avcı ve ekibini de endişeye sevk etmişti.
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Hassas ekonomik dengeleri gözeterek yapılan transfer görüşmelerinde Fikret Orman yönetimi, kaliteli oyuncuları bütçeye göre takıma kazandırmak için ince eleyip sık dokuyor.
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Bu anlamda Victor Ruiz, Villarreal'den kiralanırken sol ayaklı stoper konusundaki önemli bir eksik de giderilmiş oldu.
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Adriano'nun gidişinin ardından doğan sol bek arayışı ise gece saatlerinde son buldu. Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Rebrocho ile anlaşma sağlandı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması giyecek.
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Bunun dışında bir transfer olasılığı da sosyal medyada vuku buldu. Adı uzun süredir Kara Kartal ile anılan yıldız futbolcu, Beşiktaş paylaşımı yaptı..
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O isim Schalke'nin Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka...
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Beşiktaş'ın uzun süredir peşinden koştuğu yıldız oyuncu, yaptığı siyah beyazlı paylaşımla, Radamel Falcao'nun Galatasaray mesajında sarı-kırmızılıları heyecanlandırdığı gibi önemli bir etki yarattı.
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Come to Beşiktaş yorumuna siyah-beyazlı yanıt veren Ukraynalı hücum oyuncusu, binlerce etkileşim aldı.
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Konoplyanka'nın bir süre sonra ise bu yorumunu kaldırması dikkat çekti.
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Beşiktaşlı taraftarlar Konoplyanka'nın paylaşımı üzerine epey heyecanlandılar.