Beşiktaş büyük oynuyor! Dünya yıldızı yolda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlı yönetim bir dünya yıldızına Beşiktaş forması giydirmek için geri sayıma geçti... İmza çok yakın... İşte bu transfer haberiyle ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Ada basının önemli gazetelerinden Thu Sun, Belçikalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde şu anki piyasa edğeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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The Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Marouane Fellaini bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giydi. Belçikalı futbolcu 20 maçın 6'sında ilk 11'de forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Beşiktaş yönetimi de bu transfer için kolları sıvadı... Dev imzanın sezon sonunda atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonluğu kutladıkları maçta şov yaptılar! Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, sahasında Swansea City engelini 5 golle aştı... İzlemek için videoya tıklayınız...