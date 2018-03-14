Beşiktaş - Bayern Münih maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yazarlarımız Uğur MELEKE ve Kenan BAŞARAN, Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşmasını kaleme aldılar! İşte o görüşler...
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UĞUR MELEKE: GURURLA VEDA
Pazartesi gecesi Manchester City, ligde Stoke’a konuk oldu. Müsabakaya çıkarken 13 puan farkla liderdiler ve şampiyonluk için kalan 9 maçın 4’ünü kazanmaları yeterliydi. City’nin hiçbir puan mecburiyetinin olmadığı o gün, Guardiola sahaya 11 asla çıktı. Sakatlıktan dönen Sterling ve Fernandinho, İspanya’ya gidip geldiği için antrenman eksiği olan Silva dahil tüm yıldızlarını riske etti ve maçı erken koparmasına rağmen 85 dakika oyuncu değişikliği yapmadı. Guardiola’nın bize garip gelebilecek bu tercihinin sebebi şuydu: Takımının maç kaybetmesini, kazanma alışkanlığının yok olmasını istemiyor. Kazanma serisi takımlara bir meleke kazandırır ve seriyi yitirmek de ruhsal istikrarsızlık demek. Guardiola’nın farkında olduğu basit bir gerçekti bu: Ciddiyet. Her şeyden ve herkesten önce ciddiyet.
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EN İYİ 11 ÇIKMALIYDI
Dün akşam Beşiktaş, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi son 16 iç saha maçını oynadı. Üstelik sadece gururumuz Beşiktaş için değil, Medel, Fabri, Tolgay, Oğuzhan dahil birçok futbolcu için de bir ilk bu. Doğrusu ben Beşiktaş’ın bu maça, aynen Bayern gibi elindeki en iyi 11’le çıkmasını beklerdim. İdeal 11’le Bayern’e karşı alınacak 1-0’lık bir galibiyet bile, bu seviyede deneyimsiz Beşiktaşlıların moral değerlerini son derece yükseltirdi bence.
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DAHA KÖTÜ OLMAZDI
Dün çıplak gözle de gördük ki, Ulreich’lı Bayern savunması, önde baskıya karşı kırılgan. Evet Bayern geçen yıl bu turda 11’e 11’ken bile Arsenal’e beş atmıştı. Evet, 100 milyonluk Beşiktaş’ın 650 milyonluk Bayern’i elemesi imkânsız gibiydi. Ancak insan şunu düşünmeden de edemiyor: Eğer Güneş ilk maça Love değil Negredo ile başlasa... Son 10 günde yeniden keşfettiği Tolgay’ı o sıralarda en geriye atmış olmasa... Dün de ideal 11’iyle sahaya çıksa... Bu 180 dakikadan, çok daha fazla kazanımla ayrılmaz mıydı Beşiktaş? Ben, bu sonuçlardan daha kötü olmayacağına eminim doğrusu.
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KENAN BAŞARAN: SAHNEYİ TERK ETME BEŞİKTAŞ
İlk maçı 5-0 kaybetmiş bir takım rövanşa çıkıyor ve statta merdiven boşlukları bile işgal edilmiş. Şampiyonlar Ligi’ni ‘Zenginler Ligi’ne çevirmek için elinden geleni ardına koymayan UEFA, böylesi bir tutkuyu cezalandırmış olmuyor mu? İlk golden önce ve 2-1’den sonra aynı soru geçti aklımdan: “Acaba Beşiktaş ilk maçtan tur umuduyla ayrılsaydı sonuç ne olurdu? Zira tur umudunu yetirmişken dahi bu kadar coşkulu olan bir takım ve taraftar, Bayern’e çok daha zor anlar yaşatabilirdi.
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ÖNYARGILARI KIRDILAR
İLK 11 başlayan Tolga, Necip ve Pektemek hepimizde bir önyargı oluşturdu. Ancak son düdük çaldığında “Bu adamlar niye oynadı” sorusu, çok da anlamlı değildi artık. Gol atmış olsa da benim için soru işareti olan kişi Love’dı. Çünkü 0-0’ken iki-üç hücumdaki pozisyon ve tercih hataları kritikti. O anlarda Negredo’nun olmasını yeğlerdim.
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Oğuzhan’ın son dönemlerde ilk kez oyuna bu kadar kendini vermiş gördüm. Sık sık ara topu attı. Ayağını biraz daha iyi tartsaydı maçı kazandıracak gollerin asistlerine imza atabilirdi. Beşiktaş, Handel’in müziğinin çaldığı bu sahnede geçen çok şey öğrendi ve semeresini de namağlup olarak gruptan çıkarak aldı. En kıymetli bilgi, ‘tecrübe edilmiş bilgidir’.
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Ve daha öteleri için de bu sahneyi terk etmemeli. Zira gelecek sezon da bu sahnede olursa, daha iyi bir oyun çıkaracaktır. Üzülmeye gerek yok. Beşiktaş bir ‘futbol takımı’na değil, dört dörtlük bir ‘futbol kültürü’ne elendi. Bir gazeteci olarak, bize 8 Şampiyonlar Ligi maçı izlettiği için Güneş ve ekibini kutluyorum...