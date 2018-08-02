Beşiktaş - B36 Torshavn maçından öne çıkanlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın sahasında B36 Torshavn ile karşılaştı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroya almadığı o ismin yeni takımı belli oldu. İşte maçta göze çarpanlar...
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
SON GÜNCELLEME
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş'ın sahasında B36 Torshavn ile karşılaştı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroya almadığı o ismin yeni takımı belli oldu. İşte maçta göze çarpanlar...
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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CANER ERKİN'DEN GÖNDERME
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu Caner Erkin attığı golü 6 aylık hamile olan eşi Şükran Ovalı'ya hediye etti.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPAN NEGREDO KADRODA YOK
Siyah beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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CARLOS CARVALHAL TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal de B36 Torshavn maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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VODAFONE PARK'TA ŞOK GÖRÜNTÜ!
Bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkan siyah-beyazlılar da B36 Torshavn maçı öncesi Vodafone Park'taki görüntü dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, statta konser vermişti, konser nedeniyle saha zemininde gözle görülür bir deformasyon vardı. Kulüp yetkililerinin duruma en kısa zamanda önlem alacakları belirlendi.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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LENS FIRTINASI! MAÇA DAMGA VURDU...
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens, maçtaki performansıyla adeta fark yarattı ve teknik direktör Şenol Güneş'ten tam puan aldı. Larin ve Caner Erkin'in attığı gollerdeki akıllı paslarının yanı sıra çalışkanlığıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, sezona flaş bir başlangıç yaptı. Lens, B36 Torshavn le oynanan ilk maçta da 1 gol atıp 1 asist yapma başarısı göstermişti. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta forma giymiş, 4 gol atıp ve 4 asist yapmıştı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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LARIN'DEN HAT-TRICK!
Öte yandan Güneş'in bu yeni sezon golcüsü olacak olan Larin, taraftarı önünde çıktığı ilk resmi maçta topu 3 kez ağlarla buluşturarak hat-trick sayısına ulaşmayı başardı. Larin ilk maça da 11'de başlamış, 74 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Mustafa Pektemek'e bırakmıştı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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VAGNER LOVE KRİZİ! CANER ERKİN ARAYA GİRDİ
Öte yandan son dakikalardaki penaltı atışında Vagner Love topu aldığı sırada ise siyah beyazlı trübünlerde tepki yükseldi. Caner Erkin tribünlere dönerek Vagner Love'e tepki gösterenlere "yapmayın" diyerek ortamı sakinleştirdi. Topun başına geçen Vagner Love meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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GÖKHAN TÖRE 819 GÜN SONRA...
Maçın 62. dakikası oynanırken Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 79. dakikada asist yaptı. Milli futbolcu son olarak Mayıs 2016'da Osmanlıspor karşısında asist yapmıştı. Gökhan Töre böylece 2 yıl 2 ay 28 gün sonra skora katkı sağladı.
Fotoğraflar: Emre OKTAY ve ajanslar
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Beşiktaş'tan rakibine yarım düzine gol! Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti. Maçın birbirinden güzel golleri ve özet görüntüleri için videoya tıklayınız...