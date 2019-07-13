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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13 Temmuz 2019 - 13:37,

Beşiktaş antrenmanında sürpriz isim

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlıların çalışmasında sürpriz bir ziyaretçi vardı.

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Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

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Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Ricardo Quaresma ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. Atiba Hutchinson takımdan ayrı çalıştı.

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Denge, kuvvet ve pas çalışması, 5’e 2 çalışması ile dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı.

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Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan minik kale maç ile sona erdi.

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Teknik direktör Abdullah Avcı antrenman sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolcularına ne yapmaları gerektiğini gösterdi.

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Antrenman çalışmalarında teknolojiden fazlasıyla faydalanan Avcı, bugün de saha kenarına kurdurduğu uzaktan kumandalı kamera sisteminden gelen görüntüleri sıkça izledi.

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Öte yandan Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Alioum Saidou antrenmanı ziyaret etti.

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Saidou Abdullah Avcı ve Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile uzun süre sohbet etti.

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