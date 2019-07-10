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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Emre OKTAY
10 Temmuz 2019 - 12:23,

Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü! Tolga Zengin...

Yeni sezona Riva'da hazırlanan Beşiktaş, sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Her geçen gün tempoyu artıran teknik direktör Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor.

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Sabah antrenmanında topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptıran Avcı, futbolcuların verdiği reaksiyondan bir hayli memnun kaldı.

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Oyun kurmayı tıpkı eski takımı Medipol Başakşehir'de olduğu gibi defanstan başlatmayı düşünen tecrübeli teknik adam, bugünkü çalışmayı defansın oyun kurduğu kontrol pas trafiğine ayırdı.

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Kalecinin de dahil olduğu oyun anlayışında uzun topları tamamen yasaklayan Avcı, pres altındaki defans ve kalecilerin sahalarından kesinlikle pas yaparak çıkmasını istedi.

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Özellikle Karius ve Gökhan Gönül, Caner ve Vida pas oyununda öne çıkan isimler olurken, Quaresma'nın sık sık Avcı'dan övgü alması dikkat çeken nokta oldu.

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Abdullah Avcı, oyun kurmada topun etrafına tüm oyuncuların gitmemesini ve kendilerine boş alan yaratmalarını da özellikle istedi.

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Arka adelesinde sertleşme olan Dorukhan, bireysel antrenör eşliğinde çalışırken, ameliyat olan Burak Yılmaz Riva'ya gelerek tedavisine tesislerde devam etti.

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Bu arada siyah beyazlılar antrenmanda ilk kez yeni sezonda kullanılacak olan toplarla çalıştı.

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Bu arada siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve aynı tesislerde çalışmalarına devam eden Tolga Zengin de sahanın yanından geçti.

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Zengin'in yanında, tecrübeli file bekçisinin özel antrenörlüğünü yapan Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Sambade de vardı.

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Yeni sezonda teknik heyette yer alacak olan Gökhan Keskin de çalışmada yer aldı.

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Beşiktaş, bu akşam 18:30'da yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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Tolga Zengin 6 sezon Beşiktaş forması giymişti...

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