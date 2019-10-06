Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte karşılaşmada öne çıkan notlar ve yaşanan Galatasaray uyarısı...
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Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 16:30'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek üstlendi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde hafta ortasında Wolverhampton ile oynanan maçın 11'inden 5 değişikliğe gitti. Avcı, Wolves maçında 11'de sahaya sürdüğü Necip, Douglas, Rebocho, Elneny ve Burak'ın yerine Alanyaspor maçında Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz'a şans verdi. Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba'yı 11'e koyan Avcı; hücumda Lens, Oğuzhan, Ljajic ve N'Koudou'yu oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.
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DORUKHAN SAĞ BEKE
Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında Dorukhan'ı sağ bekte görevlendirdi. Wolverhampton mücadelesinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün forma giyemediği mücadele Avcı'nın tercihi Dorukhan oldu. Diğer bir sağ bek oyuncusu Douglas ise yedek kulübesinde yer aldı.
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RUİZ 3 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol stoper Victor Ruiz, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Victor Ruiz, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton mücadelelerinde forma giyememişti. İspanyol savunmacı 3 maçlık aranın ardından formasına kavuşmuş oldu.
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GALATASARAY UYARISI
Maç öncesi taraftarların küfür etmemesi yönünde uyarılardı bulunuldu.Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile evinde yapacağı karşılaşma öncesinde ceza almaması yönünde anons yapıldı.
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N'KOUDOU VE DİABY DE KADROYA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinde forma giyemeyen N'Koudou ve Diaby, Alanyaspor maçında kadroya tekrardan döndü. Wolverhampton maçı öncesinde şiddetli migren ağrısı yaşadığı için son anda kadrodan çıkartılan N'Koudou ilk 11'de forma şansı buldu. Yine aynı maç öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle kadroda yer almayan Diaby ise yedek kulübesinde yer aldı.
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TRİBÜNDE ÖZEL MİSAFİRLER
Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünlerde özel misafirler yer aldı. 26 Eylül'de 5.8 Silivri Merkez üssünde yaşanan deprem sırasında, engelli arkadaşlarını okuldan çıkartan Alya Revne Çelik ve Berat Yalçın ile depremden kaçarken yardım ettikleri engelli arkadaşları Ecrin Başkaya mücadeleyi tribünden takip ettiler.