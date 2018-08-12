Beşiktaş - Akhisarspor maçından notlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yuman Beşiktaş’ın tribün liderlerinden Serdar Keleş, Akhisarspor maçında unutulmadı. Beşiktaş tribününün emektar isimlerinden olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Serdar Keleş unutulmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Akhisarspor karşılaşması öncesinde Serdar Keleş’in anısına her tribünde, Keleş’in fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açtı. Pankartlarda “Seni asla unutmayacağız Kartal Yürekli Adam” ibaresi yer aldı.
Foto: Emre OKTAY; AA, İHA, DHA
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SEZONU YİNE PEPE AÇTI
Spor Toto Süper Lig’e Akhisarspor maçıyla başlayan Beşiktaş, rakibi karşısında 39. dakikada Pepe’nin golüyle öne geçti. Pepe, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Kartal’ın ligdeki ilk golünü atan isim oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayan Beşiktaş, rakibi karşısında 39. dakikada Pepe’nin attığı golle öne geçerken, bu gol siyah-beyazlıların bu sezon ligde ilk golü oldu. Portekizli yıldız, 39. dakikada Medel’in soldan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselerek kafayı vurarak takımını öne geçirirken, geçtiğimiz yıl da Beşiktaş’ın ligdeki ilk golünü atan isim olmuştu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan ilk lig karşılaşmasında Antalyaspor’u konuk eden siyah-beyazlılar, 45. dakikasında Caner Erkin’in ortasında Pepe’nin kafa golüyle ligdeki ilk golünü atmıştı. Pepe, 2 sezon üst üste Beşiktaş’ın ligdeki ilk golünü atan isim oldu.
Foto: Emre OKTAY; AA, İHA, DHA
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LARİN GÜNEŞ'İN SABRINI ZORLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor savunması arasında etkisiz kalan Kanadalı oyuncu Cyle Larin’e ilk yarı boyunca uyarıda bulundu. Beşiktaş’ın Akhisarspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlılar ilk yarı boyunca rakibine baskı uygularken, Kanadalı futbolcu Cyle Larin, takımın en etkisiz isimlerinden birisi oldu. Rakip savunma arasında kaybolan ve markajdan kurtulamayan Larin’e sık sık uyarılarda bulunan Şenol Güneş, golcü oyuncunun sık sık çapraz koşu yapmasını istedi. Hücumda çok etkisiz kalan Larin, 63. dakikada yerini Vagner Love’a bıraktı.
Foto: Emre OKTAY; AA, İHA, DHA
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BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ SELEZNYOV
Akhisarspor karşısında bu sezon 4. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, kalesinde ilk kez gol gördü. Necip’in hatalı pasında Seleznyov, Akhisar’ın golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk maçında Akhisarspor’u ağırlayan Beşiktaş, bu sezonki 4. resmi maçına çıktı. UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayan siyah-beyazlılar, ilk eşleşmede Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0’lık sonuçlarla mağlup etmişti. Bir sonraki turda ise Avusturya ekibi LASK Linz’le eşleşen Beşiktaş, ilk karşılaşmada rakibini 1-0’la geçerek kalesini yine gole kapatmıştı. Siyah-beyazlılar, bu sezonki 4. maçında kalesinde ilk kez gol gördü. Akhisarspor karşılaşmasının 56. dakikasında savunmada topu alan Necip Uysal, müsait pozisyonda hatalı pas verdi topu Seleznyov’a attı. Bu futbolcu ise kendisine yapılan ikramı geri çevirmeyerek topu ağlara gönderdi ve bu sezon Beşiktaş’ın yediği ilk gole imza attı.
Foto: Emre OKTAY; AA, İHA, DHA
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ÇARŞI DA KÜFRE KARŞI
Beşiktaşlı taraftarlar, küfüre karşı kampanya başlattı. Özellikle ekonomik olarak kulüplerin zor durumda kalmamasını isteyen siyah-beyazlılar, camianın bu sene ceza ödememesi için harekete geçti. Beşiktaşlı taraftarlar, küfüre karşı kampanya başlattı. Siyah-beyazlılar yaptıkları açıklamada “Son günlerde ülkemizin karşılaştığı ekonomik yaptırımlar ve kur spekülasyonları tüm sektörü etkilediği gibi, transfer döneminde Türk futboluna hizmet eden başta Beşiktaş'ımız olmak üzere diğer camiaları da olumsuz etkilemektedir. Beşiktaş ailesi olarak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci birbirimize daha da kenetlenerek atlatacağımıza hiç şüphemiz yoktur. Geçtiğimiz yıl kah şanssız, kah haksız kaybettiğimiz şampiyonluğu unutarak ve fakat ders çıkararak bu sene hedefimize ulaşacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı olarak her zaman, ‘Sokakta oyna, kaldırımda destekleriz’ dedik ve armamızın olduğu her branşta takımımızın yanında olarak bu sezonu şampiyonluklarla bitireceğimizden şüphemiz yoktur” açıklaması geldi. Geçtiğimiz yıl siyah-beyazlı kulübün kötü tezahürat nedeniyle yaklaşık 5 milyon TL ceza ödemesine değinen taraftarlar, bu paranın kulüpte kalması için kampanya başlattı.