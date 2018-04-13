Beşiktaş - Akhisarspor maçından kareler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ricardo Quaresma 5 maçlık aranın ardından Akhisarspor mücadelesinde sahalara döndü. Futbola acıktığı gözlenen Portekizli futbolcu, başarılı bir performans ortaya koydu. Akhisar kalesinde zaman zaman tehlikeli ataklar yaratan Q7, 80. dakikada yerini Vida'ya bıraktı.
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Maçın ilk bölümlerinde tribünlerde sebebi anlaşılamayan bir kavga çıktı. Tribündeki Akhisarspor taraftarları yoğun tepki gösterirken güvenlik güçleri ortamı sakinleştirdi.
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Maçın yıldızı tartışmasız Ryan Babel'di. Hollandalı futbolcu 2 füzesiyle takımına zaferi getirdi. Babel maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi...
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Maç sonunda ise enteresan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Dusko Tosic, Sahaya giren minik taraftarı engellemeye çalışan polise koştu. Sırp oyuncu polise çocuğu bırakmasını söyledi ve minik taraftar, hayranı olduğu Beşiktaşlı yıldızlara doğru koştu.
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Futbolculardan forma alan minik taraftar mutluluktan uçarken, Adriano çocukla Pepe'nin fotoğrafını çekti. Ortaya güzel görüntüler çıktı.
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı. Deneyimli teknik adam taraftarlara doğru koşarak onları selamladı.
Foto: Emre OKTAY, AA,İHA,DHA
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Maçtan geriye bu kareler kaldı. İşte çok özel fotoğraflar...