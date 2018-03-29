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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş 2 ismin peşinde! Resmi teklif...
Futbol

Beşiktaş 2 ismin peşinde! Resmi teklif...

Sezon sonu kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ülkemize gelmes, beklenen gurbetçiler var. Beşiktaş iki ismi gözüne kestirdi.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon sonu kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ülkemize gelmes, beklenen gurbetçiler var. Beşiktaş iki ismi gözüne kestirdi.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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AHMET CANBAZ

Kulüp: Eintracht Braunschweig

Yaş: 19

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman’ın “3 sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz” sözlerinin ardından transferi için devreye girilen isim Almanya’da Braunschweig forması giyen Ahmet Canbaz oldu. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan 19 yaşındaki Ahmet'in Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği bildirildi.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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FERDİ KADIOĞLU

Kulüp: Nec Nijmegen

Yaş: 18

Kara Kartal, Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Nijmegen’in yıldız adayı aslen Trabzonlu olan Ferdi Kadıoğlu’nun transferi için resmi teklif yaptı. Siyah beyazlıların bu transferi noktalaması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu’nun ismi geçen sezon Trabzonsporla da anılmıştı.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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DÖRT BÜYÜKLER İÇİN 'GURBETÇİ' FIRSATI

İşte Avrupa'da futbol kariyerini sürdüren, Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor gibi yüksek maliyetli isimlerin aksine, daha az göz önünde olup daha düşük maliyetle transfer edilebiecek gurbetçi oyuncularımız...

TOLCAY CİĞERCİ

Kulüp: Greuther Fürth

Yaş: 23

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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BARIŞ ATİK

Kulüp: Darmstadt

Yaş: 23

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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DENİZ HÜMMET

Kulüp: Trelleborg

Yaş: 21

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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BERKAY ÖZCAN

Kulüp: Stuttgart

Yaş: 19

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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KENAN KARAMAN

Kulüp: Hannover

Yaş: 23

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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CENK ŞAHİN

Kulüp: St. Pauli

Yaş: 23

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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UMUT BOZOK

Kulüp: Nimes

Yaş: 21

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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BİLAL BAŞACIKOĞLU

Kulüp: Feyenoord

Yaş: 22

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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HASAN ÖZKAN

Kulüp: KV Oostende

Yaş: 20

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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UFUKCAN ENGİN

Kulüp: Fortuna Sittard

Yaş: 18

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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DOĞAN ERDOĞAN

Kulüp: Linzer ASK

Yaş: 21

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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METEHAN GÜÇLÜ

Kulüp: Paris SG

Yaş: 18

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