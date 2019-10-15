Berkant Göktan: ''Alkol ve uyuşturucuyu bırakamadım''

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen Berkant Göktan, uyuşturucunun etkisinde kaldığı yıllar hakkında konuştu.
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Bir dönem ülkemizde de forma giyen Berkant Göktan, Almanya'nın Sport1 kanalına röportaj verdi.
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Berkant, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da uyuşturucunun etkisinde kaldığı o yıllar hakkında itiraflarda bulundu. İşte Berkant'ın itirafları;
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2 çocuğu olan bir aile babasıyım. Son 9 yılda futboldan uzak kaldım. 3 hafta önce Münih'e döndüm. Geri dönmemin nedeni ise oğlum. Benim oğlum bir otistik ve en iyi tedavi Almanya'da olduğu için döndük.
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Geriye baktığımda bazı pişmanlıklarım var. Birçok insandan özür dilemek isterim. Gerçeklerden kaçtım. Bu yüzden Almanya'ya sırtımı döndüm ve başka yerlere gittim. Şimdi ise tekrardan aileme döndüm.
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Uyuşturucu kullanmamdaki neden sadece aptallık ve açgözlülüktü. Genç bir adamdım, denedim ve bir daha bırakamadım. Bir gecede vazgeçebileceğin bir şey değil. Çok büyük bir hataydı.
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Uyuşturucudan sonra benim değiştiğimi farkettiler. Hareketlerimin tamamı değişmişti. İnsanlar beni gördüğünde bir şeylerin ters gittiğini görebiliyordu. Uyuşturucuların etkileri çok barizdi.
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Bu hatalarım için çok üzgünüm. Başarıyı yönetemediğim için çok üzgünüm. Her şeyi daha farklı yapabilirdim. Maalesef zamanı geri alamıyorum.
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Pozitif olarak bakabildiğim tek şey, Almanya'dan Tayland'a kaçıp Tayland'da şu anki eşim ile tanışmam oldu. Onunla harika iki çocuğumuz oldu. Onlar sayesinde hayatım kontrol altına girdi.
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Ayrıca bahsetmem gerekiyor ki sadece uyuşturucu problemim yoktu. Alkol problemim de vardı. Çok fazla içtim. Depresyona girdim, daha da çok içtim. Almanya'ya dönememin en büyük etkilerinden biri de bu.
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Çok uzun süre içtim. Daha yeni birkaç aydır bıraktım. Hayatım çok zorlu periyotlardan geçti. O süreçleri yaşamak çok zordu. Nereye gidersem gideyim geçmişim beni yakalıyordu.
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Hakkımda çıkan haberlerden doğru olanlar var. Antrenmanlara alkollü geliyordum. Aşırı alkollü olduğum için de sakatlanıyordum. 1860 Münih bunu farketti ve beni takımdan gönderdi. Genelde alkol kokardım, bunu herkes farkediyordu.
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Neden böyle yaptım bilmiyorum. Bir kez kullanınca bırakamıyorsun. İşler daha da kötüleşince Tayland'a uçmaya karar verdim. Bir anda verdiğim bir karardı. Uzun süre orada kaldım.
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