Benfica'dan flaş Talisca hamlesi!

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı yıldız oyuncu Talisca için flaş bir hamle geldi. (Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Talisca’yı iyi bir rakama satmayı düşünen ancak sözleşme gereği pay hakkı bulunan Beşiktaş’ı devre dışı bırakmak isteyen Portekizli kulüp, “Talisca’nın yerine Rafa Silva’yı size iki yıllığına bedelsiz kiralayalım, sizde parlasın. Onu başka takıma sattığımızda da size çok iyi bir pay verelim” önerisini yaptı.
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Cenk Tosun’u Everton’a göndermeye hazırlanan Beşiktaş’ta diğer bir yandan da Anderson Talisca ile ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor...
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Geçtiğimiz sezon Brezilyalı oyuncuyu Portekizli kulüpten 2 sezon için kiralayan Kartal, bu süre içinde Talisca’nın da müthiş performans göstermesi ile önemli bir transfere imza attığını ispatlamıştı...
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Teknik direktör Şenol Güneş’in de katkısıyla çok tanınmayan Sambacı'yı parlatan ve dünya futboluna hediye eden Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Benfica’dan ilginç bir teklif aldı...
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Portekizli kulüp, sözleşme gereği Beşiktaş forması giydiği süre içinde başka takıma satması halinde pay hakkı bulunan Kartal’a 24 yaşındaki genç oyuncusu Rafa Silva’yı önerdi...
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ORMAN DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Aynı Talisca’da olduğu gibi Silva’yı da Beşiktaş’a gönderip yükselişe geçmesini isteyen Benfica yetkilileri, başkan Orman’a “Talisca’yı Çin’den ve İngiltere’den isteyen kulüpler var. Şu anda satarsak size pay yerine Rafa Silva’yı iki yıllığına bedelsiz kiralayalım.