Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Benfica maçı öncesi şok! F.Bahçe kadrosunda yoklar...
Sarı lacivertlilerde gözler hayati Benfica maçlarına çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'ye 7 ve 14 Ağustos'ta ilki deplasmanda olmak üzere oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi kötü haber...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UEFA'ya perşembe gece saat 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de iki genç yıldıza kötü haber var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin Benfica karşısında sahada yer alması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HASAN ALİ KALDIRIM
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ELJİF ELMAS
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİULİANO
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AYEW
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SOLDADO (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...