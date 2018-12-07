Belli oldu... F.Bahçe'de A planı Ersun Yanal, B planı Tayfun Korkut!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe yöneticileri her konuda anlaştıkları Ersun Yanal’a, “Tayfun Korkut’la da görüştükten sonra kararımızı size bildireceğiz” dedi. Yönetimin birinci tercihi olan Yanal beklemeye geçerken, son kararı başkan Ali Koç verecek.
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Phillip Cocu sonrası ‘teknik sorumlu’ görevine getirilen Erwin Koeman’ın beklenen performansı gösterememesi üzerine yeniden teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe’de Ersun Yanal ve Tayfun Korkut isimleri ön plana çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, A Planı olarak düşünülen Yanal ile önceki gün bir görüşme yapıp, resmi tekliflerini sundu.
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Yaklaşık bir saat süren görüşmede karşılıklı tüm şartlarını konuşan Fenerbahçe yöneticileri ve Ersun Yanal, 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler hemen her konuda söz kestikleri Yanal’a, son sözü söyleyecek ismin başkan Ali Koç olduğunu ve ayrıca gündemlerinde Tayfun Korkut’un da olduğunu açıkça ifade etti.
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YANAL TELEFONLARINI KAPATTI, FENERBAHÇE YÖNETİMİ SESSİZ
Son olarak Bundesliga takımlarından Stuttgart’ta teknik direktörlük yapan Korkut ile de görüşüldükten sonra kesin karara varılacağı bilgisi Yanal’a aktarıldı. Bu gelişme sonrasında gözler Tayfun Korkut ile yapılacak toplantıya çevrildi. 1-2 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen bu zirvenin ardından sarı lacivertli yöneticiler her iki teknik adamla yaptıkları görüşmelerin içeriğini başkan Ali Koç’a bildirecek.
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Öte yandan Ersun Yanal, önceki gün gerçekleşen transfer görüşmesinin ardından telefonlarını dış dünyaya kapatırken, sarı lacivertli yönetimin konuyla ilgili olarak medyada çıkan haberlere karşı sessiz kalması dikkat çekiyor.
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"COCU'NUN SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN UEFA BEKLENİYOR" İDDİASI
Fenerbahçe taraftarları da bu konudaki gelişmeleri büyük heyecanla takip ediyor. Ersun Yanal’ın göreve getirilmesi için sosyal medyada uzun süre önce kampanya başlatan bazı taraftarlar bu yöndeki çalışmalarını iyice yoğunlaştırdı. Diğer taraftan 28 Ekim’de görevine son verilen eski teknik direktör Phillip Cocu ile yapılan sözleşmenin henüz feshedilmemesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Yaygın olan bir iddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Cocu’ya tazminat olarak 1 yıllık maaşını ödemek zorunda.
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Ocak ayında UEFA Kulüp Lisans Kurulu’nun mali denetimine girecek olan sarı lacivertli yönetim, Cocu’ya vereceği parayı bir sonraki denetim dönemine sarkıtmak istediği için sözleşmeyi henüz feshetmedi. Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre bir kulüp, mevcut teknik direktörün mukavelesini feshetmeden yeni bir teknik adamla sözleşme imzalayamıyor. Fenerbahçe Kulübü’nde teknik direktörlük ile ilgili tüm bu soruların en geç bir hafta içerisinde cevaplarını bulması bekleniyor.
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ALİ KOÇ: EKSİKLERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’ndeki başyazısında, devre arasında transfer yapacaklarına işaret etti. Koç özetle şöyle dedi: “Süper Lig’de aldığımız sonuçlar ve lig tablosunda bulunduğumuz yer bir o kadar mutsuzluk verici ve kabul edilemez durumda. Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz. Devre arasında da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir. Bizler de yönetim olarak sezonun ikinci yarısına hızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Takımımızın çıkışa geçebilmesi için gerekli tüm eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.”
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Chelsea liderin 10 puan gerisine düştü!
Premier Lig'de Sarri'nin takımı Chelsea, Wolverhampton deplasmanından puan çıkartamadı. Maviler 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek 4. sıraya geriledi.