Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Belhanda'nın yerine o geliyor! İşte imza tarihi...
Süper Lig'de şampiyon olan ve yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, yeni sezon planlamasına şimdiden başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda'nın, Dünya Kupası sonrası takımdan ayrılması gündemde. Yeni gelecek oyuncu da belli hatta imza tarihi bile planlandı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mali sıkıntılara rağmen Fatih Terim’in önderliğinde Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray’ın 10 numara için 1 numaralı adayı belli oldu; Yunus Mallı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Younes Belhanda’yı 10 numara konusunda yetersiz gören Fatih Terim, Faslı yıldızın Dünya Kupası’ndan sonra satılmasına onay verdi. Tecrübeli hoca, Belhanda’nın boşluğunu A Milli Takım’a kazandırdığı Yunus Mallı’yla doldurmayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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26 yaşında, 1,79 boyundaki milli futbolcu, Ocak 2017’de Mainz 05’ten 12.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’a transfer olmuştu. Ancak elinde Yunus ve eski Beşiktaşlı Gomez gibi yıldızlar bulunmasına rağmen Wolfsburg bir türlü atılım yapamadı ve son iki sezondor küme düşmenin eşiğinden döndü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yunus bu yüzden takımdan ayrılmak için fırsat gözlemeye başladı. Galatasaray, Belhanda’nın durumu netleşmediği için henüz Yunus ve Wolfsburg’la temasa geçmedi. Ancak Fas’la Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Belhanda’nın performansı da bu transferde belirleyici rol oynayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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8 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Belhanda’ya cazip bir öneri gelmesi halinde Galatasaray’ın 10 numara için ayıracağı kaynak artacak. Sarı-Kırmızılılar, önce Yunus’la anlaşıp, ardından Wolsfburg’la masaya oturacak. İmza, Dünya Kupası sonrası atılacak. Mustafa Cengiz yönetim 6-7 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitirmeye çalışacak. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı camiadaki son gelişmeleri Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...