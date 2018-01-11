Belhanda'dan flaş sözler! F.Bahçeliler çok kızacak...
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalar yaptı... Hedefinde ise Fenerbahçe vardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Formasını aldığı Wesley Sneijder ile kıyaslanmasına üzülmediğini söyleyen Faslı yıldız Fotomaç'a yaptığı röportajda sarı lacivertlileri kızdıracak açıklamalara da imza attı... İşte, Belhanda'nın sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Sneijder çok büyük bir futbolcu. Bu formayla kazandığı, kazandırdığı kupalar var. Hatta Altın Top ödülüne dahi çok yaklaştı. Sneijder'in kalitesi tartışılmaz ama ben de Belhanda'yım. Bu karşılaştırmalara değil, kendi yapacaklarıma bakıyorum."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Younes Belhanda sezon başında 10 numarayı seçtiği için pişman olmadığını da söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu "6 veya 8 numaralarda da oynayabilirim ancak asıl pozisyonum 10 numara. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmem" dedi. Belhanda takımda kendisinden daha iyi frikik kullanan arkadaşları olduğu için topun başına geçmediğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Belhanda izleteceğinin de sözünü verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Belhanda, Fenerbahçe için de şu açıklamayı yaptı ve şöyle devam etti: "Fenerbahçe'den de teklif almıştım ama benim tercihim baştan beri Galatasaray'dı. İstanbul ve Galatasaray hakkında duyduklarım beni etkilemişti. Galatasaray'ın Avrupa'daki imajı benim kararımda etkili oldu. Bu sebeple teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Fenerbahçe'ye karşı her zaman gol atmak isterim. Bu sezon Kadıköy'deki şanssızlığımızı kıracağız. Ben de gol atıp tarihe geçmek isterim. Ama benim gol atmamdan önemli olan deplasmanda kazanmak. Bu şanssızlığa artık son vermemiz gerekiyor"
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Fatih Terim'in gelişiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Buraya gelmeden önce de onu tanıyordum. Galatasaray tarihi için büyük bir isim. Neler yaptığını biliyorum, benden neler istediğini de biliyorum. Sahada onun için en iyisini vermeye çalışacağım. İlk yarıda en sevindiğim Bursaspor maçı oldu. 1-0 geri düşmüştük. Feghouli ve Tolga'nın golleriyle 2-1 kazandık. Bu 3 puanı ve sevincimizi unutamam. En üzüldüğüm ise farklı kaybettiğimiz Başakşehir maçı oldu. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz" (Fotomaç)