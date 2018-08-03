Belhanda'dan flaş açıklamalar: Tudor hata yaptı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Younes Belhanda bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro’yu bulan bonservis bedeli ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro’luk ücretiyle geçen sezon Galatasaray’ın en pahalı transferlerinden biriydi.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Fas Milli Takımı’nda da da oynayan Belhanda, sezonun büyük bölümünde ‘Wesley Sneijder’in yerine transfer edildi’ algısını yıkmak için uğraştı. Sezonu 3 gol, 10 asistlik skor katkısıyla kapatanBelhanda ile buluşup, Galatasaray’daki ilk sezonunu konuştuk...
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Taraftarlar seni sürekli Sneijder ile karşılaştırdı. Bu durum sende baskı yarattı mı?
Herhangi bir şekilde baskı hissetmedim. Sneijder ve ben farklı tipte oyuncularız. Dolayısıyla farklı tarzlarımız var. Ben Galatasaray’a futbolumu oynamaya geldim ve futbolumu oynuyorumBonservis rakamına takılmam çünkü parayı ben almıyorum!
Galatasaray’ın, senin için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş olması baskı yarattı mı?
Açıkçası rakamlara çok fazla takılmıyorum. Çünkü burada fiyatı veren ya da parayı alan ben değilim. İnsanlar belirli bir fiyat belirliyor. Kulüpler de belli bir fiyat ödüyor. Çok fazla bir şey söyleyemem. Bunun da bir baskı yarattığını düşünmüyorum...
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Sen, oynamaktan çok, oynatmayı seven bir 10 numarasın. Fakat herkes 10 numara deyince goller, asistler bekler. Bu konu hakkında neler söylersin?
Benim farklı bir oyun stilim var. En çok gol attığım sezon Montpellier’de forma giydiğim sezondu. Orada forvet arkası oynuyordum. Galatasaray’da ise çok fazla 10 numara oynamadım. 8 numarada oynadım. Bu sene bütün 8 numaralar arasında karşılaştırma yaparsanız, kimin daha iyi istatistiklere sahip olduğunu görürsünüz.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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İstatistiklere değil, attığımız gollerin başlangıcına bakın
İstatistiklere bakınca Belhanda ‘değeri yokluğunda anlaşılan bir oyuncu...’ Bu yoruma katılır mısın?
Ben istatistiklere bakıp yorum yapmam. Ama insanlar sürekli istatistiklere bakıyor. Kaç gol atıp asist yaptığınıza... Bence esas şuna bakmak lazım... Ben ileriye gittiğim zaman daha çok defansı eksiltmeye, pas verip gole gidecek pozisyonu oluşturmaya çalışıyorum burada. Dolayısıyla gollerin başlangıcını yaptığımı düşünüyorum.Montpellier Başkanı Nicollin, senin için ‘Sağ ayağında 2 Nasri, sol ayağında 3 Ben Arfa var’ demişti. Biz o Belhanda’nın yüzde kaçını izledik?
Kapasitemi değerlendirecek konumda değilim. Ancak şu etki ediyor. Hangi takımda, hangi oyuncularla oynadığınızda çok daha fazla ön plana çıkıyor. Takımdaki oyuncular iyi olursa sizin de kapasitenizartıyor. Tersi de olabiliyor.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Tudor taktik hatası yaptı, hep değiştirdi
G.Saray. Tudor dönemindeki büyük maçlarda kime yenildiyse ikinci devrede hepsini mağlup edip rövanşı aldı. Bu bir teknik adam farkı mıydı?
Tabii ki bir fark oldu. Daha çok taktiksel anlamda bir fark yaşandı. Fatih Terim’in gelişinden sonra bütün maçlarda aynı taktikle sahaya çıktık, aynı şekilde oynadık. Ancak, bunu eleştirmek için söylemiyorum ama Tudor ile beraberken farklı sistemler deniyorduk. Bana göre bu taktikdeğişikliklerinden dolayı sorunlar yaşıyorduk. Fakat Fatih Terim geldikten sonra aynı şekilde oynamaya başladık. Ne oynayacağımızı, taktiğimizi hepimiz iyi biliyorduk. Fatih Terim’in yaptığı da büyük maçlardaki farkı yarattı. Sonuçta biz büyük bir takımız. Büyük takımlar başkalarına adapte olmaz. Rakip kim olursa olsun, ister büyük takım, ister küçük takım, taktiğini aynı şekilde uygular.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağın için özel bir heyecan duyuyor musun?
Daha önce Montpellier ve Dinamo Kiev’de iken Şampiyonlar Ligi’nde oynamıştım. Uzun süre geçti aradan. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ayrı bir keyif. Özellikle Galatasaray taraftarının önünde bu maçlara çıkmak çok güzel olacak. Ve bizim sahamıza, evimize gelen takımlar da bu ambiyansı görme fırsatı bulacaklar. Çok şanslılar.
Şampiyonlar Ligi’nde özellikle eşleşmek istediğin bir takım var mı?
Real Madrid ile karşılaşmak isterim.
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Adem KABAYEL
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Kendi mevkiinde Türkiye’de beğendiğin bir oyuncu var mıydı?
Anderson Talisca ve Fernando.
‘VAR’ sistemini nasıl değerlendiriyorsun?
Açıkçası iyi olduğunu düşünmüyorum ben VAR sisteminin. Çünkü futbolun çekiciliğini azaltacak. Bazı takımları daha fazla desteklerken, bazılarını kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Onun için de gereksiz buluyorum.