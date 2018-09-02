Belhanda şimdi yandı! Tarihi ceza...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu adam ne stoper, ne de ön libero... Aslan’ın 10 numarası Belhanda, 34. lig maçında 3. kırmızı kartını gördü. Üstelik yine hiç gereği yokken, daha 30. dakikada rakibine çift dalarak takımını 10 kişi bıraktı. Taraftar tepkili...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Younes Belhanda, Galatasaray taraftarını çıldırttı... Trabzonspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken, bir orta saha mücadelesi sırasında rakibi Yusuf Yazıcı’ya çift dalan Faslı yıldız, 30. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
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Takımını en kritik anda 10 kişi bırakan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 34. lig maçına çıkarken, 3. kez kırmızıdan atıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Trabzon maçında hareket ise bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada benzeri görülmemiş bir tepki kampanyası başlattı.
Fotoğraflar: Arşiv
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AĞIR CEZA BEKLENTİSİ
Yorumların çoğu, yenilginin veya kötü futbolun her zaman olabileceği, ancak bu vurdumduymaz tavrın kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği yönündeydi. Sosyal medyada hemen hemen her konuda bölünen taraftarlar, bu kez birleşerek Belhanda’ya bu kez hem yönetim hem de teknik heyet tarafından çok ağır bir ceza verilmesi görüşünü dile getirdiler.
Fotoğraflar: Arşiv
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VUKUATLARI:
2017/2018 - 9. HAFTA: Türk Telekom Stadı’ndaki Fenerbahçe derbisinde göstere göstere kendini yere atınca ikinci sarıdan kırmızı gördü, 20 dakika takımı yalnız bıraktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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2017/2018 - 21. HAFTA: Yine Türk Telekom’da Galatasaray, Antalya karşısında 3-0 öndeyken son dakikada Hakan Özmert’le kapıştı sarı gördü, hakeme itiraz edince ikinci sarıdan atıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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2018/2019 - 4. HAFTA: Trabzon deplasmanında takımı 2-0 gerideyken rakibine çift daldı, 30. dakikada Galatasaray’ı 10 kişi ve çaresiz bıraktı. (Fanatik)