'Belhanda' krizine terapi çözümü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Younes Belhanda'nın taraftara küfretmesi, sarı-kırmızılı camiada epey tepkiye yol açmıştı. Bu olayın bir benzeri dünya devinde yaşandı.
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Younes Belhanda, Real Madrid maçında protestolarla oyundan alınırken taraftarlara küfür edip silah işareti yapmıştı.
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TERİM'İN DE SABRINI TAŞIRDI
Terim’in, “Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin” diyerek Beşiktaş maçında 11’de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
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11'DE YOK
Terim, bu haftaki Çaykur Rizespor maçında Belhanda’yı ilk 11’e almayacak. Faslı futbolcu, kendisine çeki düzen vermediği taktirde ocak ayında gönderilmesi gündeme gelecek.
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Terim ayrıca, Ömer, Emre Taşdemir, Şener, Taylan ve Jimmy Durmaz gibi oyunculara daha çok şans tanıyacak.
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Belhanda krizine benzer bir olay ise, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da yaşandı.
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Londra temsilcisinin kaptanlarından Granit Xhaka, takımının Crystal Palace ile berabere kaldığı mücadelede oyundan alınırken, taraftarların tepkisiyle karşı karşıya geldi.
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Kosova asıllı futbolcu, bu tepkilere de taraftara küfür ederek karşılık verdi. Olay, Arsenal camiasında büyük tepkiyle karşılanırken, teknik direktör Unai Emery, oyuncusundan özür dilemesini istedi. Xhaka ise özür dilemedi.
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Arsenal Kulübü, taraftarlara aşırı tepki gösteren İsviçreli futbolcunun mental durumundan endişeli. Bu sebepten dolayı Londra kulübünün yöneticileri, Xhaka'ya psikolojik destek vermeyi önerecek.
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Yıldız orta sahanın Crystal Palace maçında verdiği aşırı tepki sonrası, oyuncunun kaptanlıktan alınması gündeme gelse de, Arsenal'ın böyle bir yola gitmeyeceği ve futbolcunun düzelmesi için çaba gösterileceği ifade edildi.
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Younes Belhanda, Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı mücadelede sahadan çıkarken yuhalanmış, Faslı futbolcu da taraftara küfür ve el hareketleriyle karşılık vermişti.