Belhanda için olay sözler: Sıradan bir orta saha...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Belhanda için olay sözler: Sıradan bir orta saha...
Ligin 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekip sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve liderliği kaybetti. Bu maçın ardından gazetemiz yazarları değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
1 / 7
İşte yazarlarımızdan o değerlendirmeler:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
2 / 7
UĞUR MELEKE BR>Çalışan kazandı BR>Dünya futbolunda ekonomik uçurumlar her geçen gün büyüyor, zenginler daha zenginleşiyor, orta sınıf zayıflıyor. Bugün Barcelona, Real Madrid, M.City, Bayern Münih gibi kulüpler 1 milyar euroluk takımlarla mücadele ederken, Şampiyonlar Ligi’nin başaltı sınıfı olarak tanımladığımız Sevilla ya da Roma 300 milyonluk ekiplerle onlarla baş etmek zorunda. Beş büyük ligde de durum çok farklı değil: Dördünün şampiyonu aylar öncesinden belli olurken, birinin de ilk ikisiyle diğerleri arasında uçurum var. Bizim ligimiz, orta sınıf-üst sınıf farkı açısından iyiler içinde. Son bir aya tam 4 takımın şampiyonluk umuduyla girmesi de gayet rekabetçi bir tablo. Elbette bazı genetik gerçekler var, onları da yadsımak imkânsız: Özellikle İstanbul’un 3 büyükleriyle diğerleri arasında dünkü gibi maçlar hep oldu, oluyor, olacak. Mütevazı taraf iyi kapanacak, alanı iyi parselleyecek, yardımlaşacak, savaşacak. Zengin taraf kazanmak istiyorsa en az rakibi kadar istekli, tutkulu, çalışkan olmak zorunda. Dün Gençlerbirliği muazzam bir alan parselasyonu dersi verdi zengin rakibine. Ümit Özat, başlangıçtaki 5-4-1 dizilişini bu kez hiç değiştirmedi. Sessegnon ve Manu gibi hücumcu ayaklar dahil, Jailton’un bir-iki aksaması dışında hiç kimse bloğu bozmadı. Şemaya kusursuz riayet ettiler. Aralarında neredeyse hiç boşluk bırakmadan oynadılar. Akan oyunda da Galatasaray’a hemen hemen hiç net pozisyon vermediler.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Galatasaray’sa neredeyse yüzde 80’le topla oynamasına rağmen, pozisyon üretimi konusunda kısır bir gün yaşadı. Evet, yaratıcı futbolcuları durgundu; ama şunu da göz ardı etmemek gerek, deplasmanlarda İstanbul’da olduğu kadar tutkulu oynamıyorlar.
Terim’in de değişiklik zamanlaması ve kararlarıyla takımını uyandırmakta güçlük çektiğini söyleyebiliriz: BR>1)Üç değişiklik, sanki önceden kurgulanmış gibi 60,70 ve 80’de yapıldı. Acaba her geçen dakika alanına daha fazla kapanan Gençlerbirliği’ne karşı daha erken değişiklikler yapılabilir miydi? BR>2)Savruk Rodrigues ve kırılgan Belhanda, daha erken çıkarılabilir miydi? BR>3)Son değişiklik hakkının Yasin değil Donk’tan yana kullanılması, Terim’in Yasin’e olan güvensizliğiyle mi ilgili? Bu değişiklik, Gençlerbirliği takımının da özgüvenini artırdı bence. BR>İsteksiz ve coşkusuz Galatasaray, şampiyonluk yarışında hayati bir 3 puan bıraktı Ankara’da.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
4 / 7
HAKAN ÜNSAL
DEPLASMAN DEMEYİN
Ümit Hoca’nın Gençlerbirliği’ne ikinci dönüşünden sonra, takımın savunmadaki toparlanışı ve dirençli oyunu en dikkat çeken tarafıydı. Gençler’in toparlanan savunması, Galatasaray’ın deplasman sıkıntısına eklenince maçın zor geçeceğini öngörmek zor değildi. Galatasaray, benzer sıkıntıları yaşayabileceği maçları ya erken golle ya da öne geçen taraf olarak çözdü.ŞEHİR SAVUNMASI GİBİ
Ümit Hoca’nın Galatasaray’a karşı önce ve sadece savunmayı düşünmesi doğaldı. Çünkü, kafa kafaya oynamaya çalışsa biliyor ki daha yarım saatte biterdi iş. İlk yarıda ciddi ve sıkı savunma ile Galatasaray’ın önemli ayaklarını bir bir eritti orta saha potasında. Bunu da Galatasaray’ın bir deplasmanda oynadığı en baskılı ilk yarı oyununa rağmen başardı. Kenarda Mariano ve Nagatomo’nun çıkışını engellerken, Feghouli ve Rodrigues’e de alan bıraktırmadı. Kenardan oynamak isteyen Galatasaray’ı orta sahanın kalabalık ve boğucu ortamına çekerek tuzağa düşürdü. Galatasaray maçın büyük bölümünde tek kale oynadı. İstatistiklere ciddi katkısı olacak kadar pas yaptı. Gençlerbirliği zaten bunu kabul ederek başladı ve oynadı. Ama sadece pasla olmuyor. Adam geçmiyorsan, şut atmıyorsan, ceza alanına top indiremiyorsan antreman maçına döner iş ve büyük yara alırsın.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
5 / 7
BELHANDA?
Bu maçlar benim için yetenekli oyuncuların sınavıdır. Sorumluluk alma, kaliteni gösterme ve oynadığın bölgenin hakkını verme zamanıdır. Sneijder bu tarz rakiplere karşı çok maç oynadı ve mutlaka farkını ortaya koydu. Belhanda’nın, takımın zorlandığı böyle bir maçta sıradan bir orta saha oyuncusundan farkı yoktu. Ne etkili bir şut, ne ceza alanına yakın yerlerde adam eksiltme, ne de pozisyon hazırlayacak iyi paslar.BASKI BÜYÜK ETKİ KÜÇÜK
1- Kenardan etkili ve dengeli oyun kurmasına izin verilmedi. 2- Orta sahada farklı bir şey yoktu, herkes birbirinin aynı işleri yaptı. 3- Belhanda yetenekli ama iyi işler yapamadığı maçlarından birini oynadı.4- Gomis rakip stoperlerin arasında kaybolunca bulması için Eren girdi.5- Ceza alanından bu kadar uzak oynamanın bedeli ödendi.6- Tek kale oynayıp bu kadar hata yapan defansla şampiyonluk zor.MAÇIN ADAMI
Galatasaray gibi şampiyonluk yarışı içinde olan güçlü rakibine karşı takımını maça çok iyi hazırlayan ve disiplinden taviz vermeyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Hoca.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
6 / 7
KANAT AKKAYA
HASAR BÜYÜK, YOL KISA!
Evinde parlayan, dış sahada donuklaşan bir takım Galatasaray... Bunu bir kez daha gördük Gençlerbirliği karşısında... Lig sıralamasının zirvesini de, dibini de etkileyecek maça Ankara ekibi kadrosu elverdiğince değişiklik yaparak bir nevi, “Allah’ını seven defansa koşsun” taktiğiyle çıkmıştı. Ümit Özat’ın attığı zarın tuttuğunu, Galatasaray’ı kilitlediğini, silikleştirdiğini ve biri çok net gol pozisyonu olmak üzere daha çok tehlike yarattığını belirtelim.Selçuk’un, Hopf tarafından savuşturulan şutunu saymazsak Galatasaray kilidi açacak anahtarı bulamadı, rakip kaleyi yıkmak bir yana doğru dürüst omuz atmayı bile beceremedi ilk yarı boyunca. Sarı kırmızılılar heba ettikleri ilk 45 dakikanın ardından ikinci yarıya, “görece” bir baskıyla başladı, oyunu rakip sahaya yığdı ama nafile... Galatasaraylılar heyecanlanmak için 55’inci dakikada Gomis’in şutunu bekledi; o dakikaya kadar yaprak bile kıpırdamadı desek yeridir.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
7 / 7
PANİK ATAK!
Maçın 75’inci dakikasına ulaştığımızda, istatistikler Galatasaray’ın 450 pasına karşılık Gençerbirliği’nin 100 pas bile yapmadığını gösteriyordu.Özetle Gençlerbirliği topu rakibe verdi ama oynatmadı; buna karşılık Galatasaray kadar, hatta daha da fazla etkili olabilecek atak geliştirdi...Vakit ilerledikçe, “panik atak sistemine” geçiş yaptı bir klasik olarak ancak pek işlemediği bilinen bu sistem de ilaç olmadı.Ve bildik kural bir kez daha belirdi: Atamayana atarlar canım kardeşim...Neticede Galatasaray bir düğün havasında gittiği Ankara’dan cenaze evi gibi bir havayla döndü evine.Ligin son virajına girilmişken yaşadığı facia Galatasaray’a nasıl bir fatura ödetecek hep birlikte bekleyip göreceğiz.Hasar büyük, yol kısa, bedel ağır...MAÇIN ADAMI:
Ümit Özat, hem takımını hem de Galatasaray’ı silkelemiş oldu yaptığı değişiklikler ve takımına verdiği taktikle. Alkışın büyüğü elbette ona, tebrik ederim...