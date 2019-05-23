Belhanda gerçeği ortaya çıktı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transfer gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Galatasaray, Belhanda transferi için Gomis'in takımı Al-Hilal ise anlaşmaya vardı. Ancak Belhanda ve Galatasaray cephesinden gelen bilgiler ise bunun tam olarak doğru olmadığı yönünde...
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İşte Belhanda - Galatasaray haberlerine dair son detaylar ve gelişmeler...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı!
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2017'nin Temmuz ayında Dynamo Kiev'den 9 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı orta saha bu sezon çıktığı 35 maçta 4 gol 10 asist kaydetmişti.
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Suudi Arabistan medyasında çıkan iddialara göre, kadrosunda Bafetimbi Gomis'i de bulunduran Al-Hilal kulübü, Belhanda transferi için Galatasaray'la 13 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.
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Hatta bu iddialara, Belhanda'nın menajeri William D'Avila'nın Suudi Arabistan'a gitmesi de kanıt olarak gösterildi.
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Ancak durumun böyle olmadığı öğrenildi. William D'Avila'nın Suudi Arabistan'a gittiği fakat görüştüğü ismin Belhanda değil Badou Ndiaye olduğu belirtildi.
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Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Stoke City'ye dönen oyuncuyu, Al-Hilal istiyor ve William D'Avila da bunun için Suudi Arabistan'a gitti.
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Öte yandan Galatasaray cephesinden gelen bilgi de en azından şimdilik Belhanda'nın Cimbom'dan ayrılmayacağı yönünde...
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Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik heyetten Belhanda'nın satılmasına dair bir karar gelmediğini ve böyle bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.
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Fatih Terim'in beğendiği bir oyuncu olan Younes Belhanda'nın 'satılması planlanan oyuncular' arasında olmadığı öğrenilirken, çok iyi bir alternatifi bulunmadığı sürece de takımda tutulacağı vurgulandı.
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Hatta Galatasaray, Ndiaye'nin de ayrılmasının ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler...