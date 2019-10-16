Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Belçika'da 9 yaşındaki çocukları bile hazmedemediler!
Futbolcularımızın verdiği asker selamının yankıları devam ediyor...
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A Milli Takımımız'ın asker selamı vermesi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.
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Fransa maçının ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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Son olarak Belçika Futbol Federasyonu, asker selamı vermelerinden ötürü 9 yaşındaki çocuklardan oluşan alt yapı takımı Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne soruşturma açtı.
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Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren çocukları bile hazmedemeyen Belçikalıların bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.
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Almanya'da da asker selamımız tartışmalara yol açtı.
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Türk takımlarının yaptığı asker selamına soruşturma açtığını açıklayan Hessen Futbol Federasyonu (HFV), Türkspor Offenbach, Türkgücü Frankfurt, Türkspor Wiesbaden ve Vatanspor Bad Hamburg takımları hakkında soruşturma başlattı.
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Gereken adımların atılacağını bildiren Federasyon Sözcüsü Wolfang Meier, “Böyle şeylere kesinlikle karşıyız. Gerekirse puan silme ve ligden çekme cezaları uygulayacağız” dedi.
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Hessen'de 500 binden fazla Tür yaşadığını bildiren Meier, “Tabiki Türklere saygı duyuyoruz ama politikanın kesinlikle futbolla bir alakası yoktur ve kesinlikle böyle şeylere tolerans göstermeyeceğiz ve bunu yapanlar hakkında spor mahkemesine suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.
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Soruşturma açılan yerlerde Türk nüfusunun fazla olması da dikkat çekti.
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Alman basını, Millilerin selamını 'skandal' olarak manşetlere taşımıştı.
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Gazetelerde ''UEFA'nın soruşturmasına rağmen Türk futbolcular asker selamı verdi.'' ifadeleri kullanılmıştı.
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Spiegel Online sitesinde, "UEFA'nın yasağına rağmen selam durdular" başlığıyla verdiği haberinde “Türk oyuncular attıkları golden sonra ve maçın bitiminde de Suriye'de bulunan askerlerinin yanında oldukları anlamına gelen eylem UEFA tarafından soruşturuluyor” ifadelerine yer verildi.
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Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ın, Serie A'daki ilk maçından detaylar izliyoruz...