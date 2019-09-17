Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Belçika bunu konuşuyor! 'Türkler aradı, Diagne...'
Belçika gazetelerinden Het Nieuwsblad'da Jürgen Geril imzasıyla tam sayfa Mbaye Diagne incelemesi yapıldı.
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Analizde yarın akşam Galatasaray'a rakip olacak Diagne ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
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"Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Club Brugge'ye kiraladığında, Şampiyonlar Liig'nde kendilerine karşı oynayabilmesine de izin verdi. Yarın ilk maç! Türkler, çılgın saç stillerine sahip Diagne'yi sevemedi ve asla ondan korkmuyor. Diagne ise intikam peşinde.
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Beni dün bir Türk gazeteci aradı, "Lütfen, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlayacağını söyledi. Diagne'den asla korkmuyoruz." dedi.
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Türkiye'de durum bu. Mbaye Diagne, 11'i Galatasaray'da olmak üzere tolam 31 gol attı. Ancak, takımdan gönderildi ve açıkçası gözlerinde bir değeri yok. İstanbul'daki Diagne, tüm gollerine rağmen asla popüler biri olmadı.
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HAYALET CASPER
Çünkü, Galatasaray ocak ayında da Kolombiyalı gol makinesi Radamel Falcao'yu transfer istedi. Galatasaraylı taraftarlar, yalnızca dünyaca ünlü forvetin transferi sonrası çok mutlu olurdu. Bu transferin ocakta gerçekleşmeyeceği ortaya çıkınca, B planına dönüldü ve 13 milyon euro karşılığı Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan transfer edildi. Kulüp tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.
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Beklentiler çok büyüktü ama ne yazık ki Diagne, bu beklentilere yanıt veremedi. Senegalli, goller attı ama çoğunlukla penaltıdan veya boş kaleye. Bunun üzerine tekrar Falcao hedeflendi ve hayaller gerçek oldu. İkisini kıyaslamak adaletsizlik olur.
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Çünkü, Mbaye Diagne bir ceza sahası içi golcüsü ve Kasımpaşa'da kontra ataklardan faydalanıyordu. Galatasaray gibi dominant bir takımda, zorlu bir taktikte bazen fırsatları da kaçırdı. Çok kısa sürede lakabı, Casper'a çıktı.
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İDOLU BALOTELLİ GİBİ ÇILGINCA İŞLER
Diagne, bu nedenle çok üzüldü. İlk 6 maçında 6 gol attı ama asla saygı kazanamadı. Bu nedenle öfkesi giderek arttı ve bencilleşmeye başladı. Malatyaspor maçında 2 gol atmışken, takım arkadaşı Younes Belhanda'dan topu alıp penaltı atmaya çalıştı. Diagne topu Belhanda'nın elinde aldı ve 11 metreden golü attı. Ryan Donk, iki oyuncuyu ayırmak zorunda kaldı ve taraftarlar da bu duruma çok kızdı.
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Diagne, kontrolü kaybetmişti bir kere. Bazen, idolü olan Balotelli gibi çılgınca işler yapıyordu. Alanyaspor'a karşı oynanan kupa maçında rakibinin yüzüne tükürdü. Sonuçta 4 maç ceza aldı. Teknik direktör Fatih Terim, bu nedenle çılgına döndü. "Diagne, sistemimizin önemli bir parçası ancak daha sakin olmalı." dedi. "Tüm gözler onun üzerine, kendini kaybederse bizim için puanlara mal olur."
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SPOR ARABASIYLA POZ VERİNCE...
Galatasaray taraftarları da bu durumdan yoruldu. Onun için 'Ya evine dön ya Arabistan'a git' pankartları hazırdı. Ardından, Ortadoğu'dan Mbaye Diagne için gerekli parayı ödemeye hazır kulüpler de vardı. Her şey bununla sınırlı değil. Diagne, şampiyonluğu kazandı ve Türkiye'nin gol kralı oldu. Ancak, şampiyonluk partisine gitmedi. 'Aile problemleri' olduğunu söyledi. Ancak, aynı gün içerisinde instagram'dan spor arabasıyla poz verince işler iyiye gitmedi.
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Senegalli yıldızın açıklamaları da vardı. Galatasaray'ın forveti, Türk magazin basını tarafından da sıkı takip altındaydı. Ne zaman bir yere gitse fotoğrafları çekildi. Gece eğlenmeye çıksa, sabah gazetede fotoğrafı oluyordu.
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G.SARAY TARAFTARLARI ONU PROVOKE EDECEKTİR
Türkiye'de işler Diagne için böyle gidiyordu. Diagne de bazen sosyal medyadan bu haberlere cevap verdi ve hem Türk medyasını, hem Galatasaray taraftarlarını provoke etti: "Benim hakkımda daha çok konuşursanız kesinlikle kalırım."
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Sonuç olark, Mbaye Diagne bu yaz Club Brugge'ye gelmeyi seçti. Çünkü, Galatasaray hayallerindeki santrafor olan Radamel Falcao'ya kavuştu. Philippe Clement, Mbaye Diagne'yi kesinlikle uyarmalı. Oynarsa, Jan Breydel'de olacak binlerce Galatasaray taraftarları onu provoke edecektir. Çünkü onlar Radamel Falcao'nun çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar."