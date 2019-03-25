Beklenmedik gelişme! Ve İlhan Mansız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ta sezon başında yardımcı antrenörlük görevine getirilen İlhan Mansız'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş, ayrılığa gerekçe olarak da eski futbol yıldızının sağlık sorunları gösterilmişti....
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Ayrılık nedeni olarak ödenmeyen 4 aylık maaş olduğu ileri sürülmüştü...
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Mansız'ın, Beşiktaş İdari Menajeri Ali Naibi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'ya gidip, "Aylardır maaş alamıyorum. Sadece 1 kere ödeme yapıldı. Bana sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı da iddialar arasındaydı...
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ŞENOL GÜNEŞ SEYRİ DEĞİŞTİRDİ
Ayrılık sonrası yönetim kanadından net bir açıklama yapılmazken Şenol Güneş'in "İlhan Mansız neden bugün aramızda yok? Kim karar verdi, para pul işlerini falan bırakın. İlhan Mansız bugün neden yok, kararı kim verdi. Yönetimler karar verir. Tartışma benim üstümdeki biriyle olduğu için müdahale etmedim. Personel veya oyuncuyla olsa ben halledebilirdim" açıklamasını yaptı.
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SİNYALİ VERDİ VE...
Süreç sonrası Almanya'ya giden Mansız, Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Mansız, "Perşembe'ler sadece #tbt için değil, yeni projeler için de vardır." notunu düşmüştü...
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Bugün ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten...
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Güneş'in, "Niye gitti? Olanla olmayanı karıştırmayın" diye sorduğu İlhan Mansız, Beşiktaş'a büyük bir sürprizle geri dönüyor...
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Yönetim kanadıyla sıkıntı yaşadığı için Mansız'la yol ayrımına gidildiği iddia edilse de siyah beyazlı idareciler kararını verdi.
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Yönetim Şenol Güneş'ten sonra Guti gelecek sezon birinci adam olarak düşünüyor..
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İspanyol hocanın yardımcısının kim olacağı sorusunun cevabı merak ediliyor.
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Bazı iddialara göre Real Madrid'in alt yapısında beraber çalıştığı iki ismi getirecek.
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Çok konuşulan son iddia ise Mansız'ın, gelecek sezon 2. adam olarak Guti'nin yanında görev alacağı yönünde...
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Sosyal medyadan geri dönüş sinyallerini veren İlhan Mansız'ın akıbetinin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçecek isim konusunda birçok isim ortaya atılırken yönetim öncelikle Guti'yi oyuna sokma planları yapıyor.
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İspanyol ismin performansına göre yeni sezon yapılanması şekillenecek.