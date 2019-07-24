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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
24 Temmuz 2019 - 13:11,

Beklenmedik gelişme! Galatasaray şokta...

Yeni sezon öncesi kadrosunu 7 takviye ile güclerdiren Galatasaray, forvet transferi için çalışmalarını südürüyor.

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Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

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Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda.

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Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı.

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Ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü, söz konusu rakamın çok uzağında kaldı.

5AFRİKA KUPASINDA DEĞERİ DÜŞTÜ

AFRİKA KUPASI'NDA DEĞERİ DÜŞTÜ

En kötü ihtimalle oyuncuyu aldığı fiyat olan 13 milyon Euro'ya satmayı planlayan Cimbom, Diagne'nin Afrika Kupası'nı boş geçmesi nedeniyle bu hedefine de ulaşamadı.

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Tam yetki verilen menajer William D'Avila, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan 9.5 milyon Euro'luk teklif getirebildi.

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Gol kralı forvetinden zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda 13 milyon Euro'yu şart koşuyor ve Diagne transferinde süreç uzuyor

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Geçtimiğiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı formayla 17 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir peformans sergilemişti.

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Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 19 maçta 20 gol atan Diagne 31 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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