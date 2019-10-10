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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10 Ekim 2019 - 08:53,

Beklenen oldu! Fatih Terim'den 3 radikal karar

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans sergileyemedi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Son Gençlerbirliği maçında oynanan kötü oyun ve bırakılan 2 puan bardağı taşırdı.

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Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı.

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Son şampiyon Galatasaray, sezona yıldız transferlerle merhaba dedi ve 3 kulvarda iddiasını konuşturdu.

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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Ligde çıktığı 7 maçta 10 puan toplayan Cimbom, milli araya 10.sırada girdi.

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Özellikle son Gençlerbirliği maçında takımın verdiği görüntü taraftarı ve sarı-kırmızılı kurmayları düşündüren cinsteydi.

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Etkisiz bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

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Deneyimli teknik adam milli arada takımda radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyor.

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Önümüzdeki süreçte Selçuk İnan'ı ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanmayı düşünmeyen Terim, tecrübeli futbolcuya kupa maçlarında görev verecek.

93 YENİ İSİM

3 YENİ İSİM

Galatasaray'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak.

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Teknik direktör Fatih Terim'in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

11ÖZVERİ BEKLİYOR

ÖZVERİ BEKLİYOR

Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

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Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin daha çok kadroya alınacağı ve ilk planda sonradan oyuna sokulup yavaş yavaş takıma monte edilmesinin planlandığı belirtildi.

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