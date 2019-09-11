Beklenen karar! Ekici ile birlikte 3 isim daha...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Teknik heyet kadrodaki 25 oyuncudan birini kızağa çekmeye hazırlanıyor.
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1
Fenerbahçe'de TFF'ye verilecek liste için geri sayım başladı.
2
25 futbolcu arasında Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk ve Murat Sağlam kadro dışı kalmaya en yakın isimler...
3
Fenerbahçe'de artık gözler kadroya yazılmayacak oyuncuya çevrildi… Kurallar gereği dördü altyapıdan olmak üzere toplam 28 oyuncu TFF'ye bildirilecek.
4
Sarı-lacivertli teknik heyetin elinde şu anda altyapı oyuncuları dışında ve 20 yaş altı olmayan 25 isim var. Yanal, bu oyunculardan birini Ocak ayına kadar dışarıda bırakacak.
5
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 1.1.1999 sonrası doğumlu ve Türk Milli olma özelliği bulunduğu için 28 kişilik listeye yazmadan oynatabiliyor. Peki geride kalan 25 futbolcudan hangisi kadronun dışında kalacak? İşte dört adayın son durumu:
6
MEHMET EKİCİ
Transferin son günlerinde kendisine kulüp bulması istendiği konuşuldu ama takımda kaldı. Mutsuz olduğu ifade edilen 29 yaşındaki oyuncu grip olduğu gerekçesiyle Bursa kadrosuna alınmadı.
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SADIK ÇİFTPINAR
Hazırlık dönemi ve sonrasında ligde Yanal tarafından hiç tercih edilmedi. Bursaspor maçında Yanal yine Jailson'u stoperde kullandı, Sadık'ı yedek oturttu. 26 yaşındaki oyuncu ancak Luiz Gustavo ayağına darbe alınca 45 dakikalık şans bulabildi...
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ALPER POTUK
Maaşında indirime gidip imaj tazeleyen Alper, performans olarak istenen seviyede değil. Yanal, Başakşehir maçında süre verse de orta sahadaki kalabalık nedeniyle Alper dışarıda kalabilir.
9
MURAT SAĞLAM
Takıma yeni katılan ve tribünlerin beğenisini kazanan Murat, tecrübesizliği nedeniyle liste dışı kalabilecek isimlerden... Ancak Yanal'ın onu Bursaspor maçında 11'de kullanmış olması bu ihtimali hayli azaltıyor.
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ALİ KOÇ, ECA'NIN İCRA KURULU'NDA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan seçim sonrasında ECA icra kuruluna Ali Koç da seçildi. Başkanlık koltuğuna yeniden Juventus'un sahibi Andrea Agnelli'nin otururken Ali Koç'un da dahil olduğu yönetim 2023'e kadar görev yapacak.