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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Temmuz 2019 - 10:59,

Beklenen imza gelmedi! Damga vurmuşlardı...

Spor Toto Süper Lig'de takımlar yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için takviye yapmaya devam ediyor.

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Yabancı kuralı nedeniyle takımların kadrolarındaki Türk futbolcu sayısının önemi daha da arttı.

2

Ligin başlamasına yaklaşık 1 ay kala Türk futbolunun yakın dönemine damga vuran bir çok Türk futbolcu ise henüz hiçbir takımla anlaşmış değil.

3

İşte bonservisi elinde olan Türk futbolcular...

4Emre Çolak

Emre Çolak

5Aytaç Kara

Aytaç Kara

6Mehmet Topal

Mehmet Topal

7Gökhan Töre

Gökhan Töre

8Volkan Demirel

Volkan Demirel

9Muğdat Çelik

Muğdat Çelik

10Mustafa Pektemek

Mustafa Pektemek

11Olcay Şahan

Olcay Şahan

12Ömer Şişmanoğlu

Ömer Şişmanoğlu

13Özer Hurmacı

Özer Hurmacı

14Salih Uçan

Salih Uçan

15İsmail Köybaşı

İsmail Köybaşı

16Yekta Kurtuluş

Yekta Kurtuluş

17Yusuf Erdoğan

Yusuf Erdoğan

18Tolga Zengin

Tolga Zengin

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Tolga Zengin 6 sezon Beşiktaş'ta forma giydi...

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