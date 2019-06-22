Beklenen açıklamalar! KAP'lar peş peşe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ve geri sayım başladı... Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraftarlar, KAP bildirimleri için sabırsızlanmaya başladı. Kulislerde konuşulan birçok ismin önümüzdeki günlerde yeni takımlarına imza atması bekleniyor. Yeni transferler önümüzdeki günlerde teker teker KAP'a bildirecek..
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17 Haziran 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi, 2 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Tam 78 gün sürecek transfer tahtası boyunca açıklanacak isimler arasından 10 tanesinin ilk fırsatta açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte açıklanması an meselesi olan transferler: .
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RYAN BABEL
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz ekibinin küme düşmesiyle ve 6 aylık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı ekiple anlaşan Hollandalı oyuncunun önümüzdeki günlere resmi mukaveleye imzalaması bekleniyor..
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EMRE BELÖZOĞLU
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor. Sarı lacivertli ekipte bir sezon oynadıktan sonra futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, henüz resmi imzayı atmadı ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığı biliniyor..
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ŞENER ÖZBAYRAKLI
Geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Beşiktaş'la olan flörtünün ardından Galatasaray'la el sıkıştı. Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, vatani görevini tamamlamasının ardından sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
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VEDAT MURİÇ
Transfer döneminin en popüler isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, tüm İstanbul takımlarının iştahını kabartıyor. Çaykur Rizespor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasından en cazip şartları teklif eden takıma imza atacak..
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ROMAN NEUSTADTER
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roman Neustadter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a transfer olacağının sinyalini verdi. Abdullah Avcı ile Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde anlaştığını itiraf eden savunmacı, başarılı teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından siyah beyazlı formayı giyeceğini açıkladı..
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RICARDO QUARESMA
Beşiktaş ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı son açıklamayla bağları koparma noktasına geldi. Ödemeleri için kulübe ihtar çeken ve bizzat kulüp tarafından yayınlanan bir habere sosyal medyadan verdiği sert tepki sebebiyle kara listeye alındı. Portekizli futbolcunun Porto'ya dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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CYLE LARIN
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana patlama yapması beklenen Cyle Larin, bir türlü bekleneni veremedi. Abdullah Avcı'nın da kadroda düşünmediği Cyle Larin, Belçika'nın Zulte Waregem takımıyla anlaştı. KAP açıklaması kısa süre içinde yapılacak.
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UMUT MERAŞ
Küme düşen Bursaspor'un sol beki Umut Meraş, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Gelecek vaadeden yetenekli ismin Beşiktaş'a imza atması bekleniyor..
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VALENTINE OZORNWAFOR
Galatasaray, 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşmeyi imzalayacak..
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ERTAÇ ÖZBİR
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir, Beşiktaş ile prensipte anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki kaleci, vatani görevini tamamladıktan sonra siyah-beyazlı takıma imza atacak..
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TYLER BOYD
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, gündeme gelen son isim Tyler Boyd oldu. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.