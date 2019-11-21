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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21 Kasım 2019 - 12:01,

beIN SPORTS'tan 'ücretsiz' açılım! Süper Lig bedava...

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Süper Lig'in ücretsiz yayınlanacağı bir kanal açtı.

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Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, Amerika'da kritik bir açılıma imza attı.

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İzleyici portföyünü genişletmek isteyen beIN SPORTS, Amerika'ya özel beIN Sports Xtra isimli bir kanal açtı.

3

Yalnızca televizyonda olmayacak beIN Sports Xtra kanalı, mobil cihazlardan da izlenebilecek.

4

Geniş kitlelere ulaşmak isteyen beIN SPORTS, mobil cihazların yanı sıra beIN Sports Xtra ile Facebook üzerinden de yayınlar yapacak.

5

beIN Sports Xtra projesinin en ilgi çekici yanı ise canlı spor müsabakaları yayını olacak.

6

Futbolseverler, La Liga, Ligue 1 ve Süper Lig'den birini seçerek ücretsiz olarak izleyebilecekler.

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Böylece Süper Lig artık Amerika'da bedava izlenebilecek.

8

Konuyla ilgili konuşan beIN SPORTS Kanada ve ABD yönetici Antonio Briceno, müjdeyi şu sözlerle verdi.

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"beIN SPORTS için heyecan verici bir gün."

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"İzleyicilerin, yoğun kaliteli içerik taleplerine cevap verebilmek adına beIN SPORTS Xtra isimli yeni kanalımızı açıyoruz."

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"Tüm kullanıcılarımız ve futbolseverler, major spor müsabakalarını bu kanalda ücretsiz olarak izleyebilecekler."

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"La Liga, Ligue 1 ve Süper Lig'den seçtikleri birine ücretsiz erişim hakkına sahip olacaklar."

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"Ayrıca PSG’nin tüm iç saha maçları ücretsiz olacak.

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Kadın futboluna dikkat çekmek isteyen beIN SPORTS, bu konuda da çarpıcı bir karara imza attı.

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Fransa Kadın Milli Takımının tüm maçlarının da pakete dahil olacağı duyuruldu.

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