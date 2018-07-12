Bedavaya bir yÄ±ldÄ±z daha! BeÅŸiktaÅŸ...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
HÃœRRÄ°YET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
YENÄ°BÄ°RÄ°Åž
Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.
SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.
Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦
yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!
Finale adÄ±nÄ± yazdÄ±ran HÄ±rvatistan'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± BeÅŸiktaÅŸ yolunda... Ä°ÅŸte o detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
2 / 8
Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi, HÄ±rvat Milli TakÄ±mÄ±â€™ndan Milan Badeljâ€™i gÃ¼ndemine aldÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
3 / 8
Transfer komitesinin, 29 yaÅŸÄ±ndaki merkez orta saha oyuncusu iÃ§in giriÅŸimlerde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Son 4 sezondur Seria Aâ€™da Fiorentina formasÄ± giyen yÄ±ldÄ±z futbolcu, 30 Haziran itibariyle boÅŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
4 / 8
Menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Kartalâ€™a Ã¶nerilen Badeljâ€™in GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan beÄŸenilen bir isim olduÄŸu ve bedavaya gelecek olmasÄ± nedeniyle transfere yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
5 / 8
Piyasa deÄŸeri 15 milyon euro civarÄ±nda olan Milan Badelj, HÄ±rvatistanâ€™Ä±n 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda Ä°zlanda ile oynadÄ±ÄŸÄ± ve 2-1 kazandÄ±ÄŸÄ± grup maÃ§Ä±nda 90 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynamÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
6 / 8
Milli takÄ±m kampÄ±nda Vidaâ€™dan BeÅŸiktaÅŸâ€™la ilgili son derece olumlu yorumlar dinleyen ve kariyerinin son bÃ¼yÃ¼k kontratÄ±na imza atmak amacÄ±nda olan Badeljâ€™in, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n son kararÄ±nÄ± bekleyeceÄŸi ve gelen diÄŸer teklifleri dondurduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Atiba imzalamazsa Badel, Kartal olacak. (GÃ¼neÅŸ)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
7 / 8
Bir yanda sevinÃ§, diÄŸer yanda ise hÃ¼zÃ¼n... HÄ±rvatistan'Ä±n DÃ¼nya KupasÄ±'nda tarih yazmasÄ±, iki Ã¼lkeye de farklÄ± duygular yaÅŸattÄ±. MaÃ§Ä±n son dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ile birlikle bir yanda mutluluk hakimken, diÄŸer yanda ise gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu... O anlarÄ± izlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...