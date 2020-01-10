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Futbol
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 11:56, /

Bedava transfer operasyonu! Serbest kalacak 23 yıldız...

Ara transfer döneminin başlamasıyla gözler sezon sonunda bedavaya imza alınabilecek dünyaca ünlü yıldızlara çevrildi...

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1

Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli futbolcuları akıllara getirdi.

2

Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest futbolcu piyasasına çeviren kulüpleri, hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

3

Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

4

Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.

5ERİKSEN ZİRVEDE

ERİKSEN ZİRVEDE

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Tottenham forması giyen Christian Eriksen, en değerli isim olarak dikkati çekti.

6

Yaz transfer döneminde adı Real Madrid'le anılan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı milli oyuncu Eriksen'in 90 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

7CAVANI AYRILACAK MI

CAVANI AYRILACAK MI?

Sezon sonu takımından ayrılabilecek yıldız futbolcular arasında Eriksen'i 32 milyon avro piyasa değeriyle Willian, 30'ar milyon avroyla PSG'den Meunier ve Bournemouth'tan Ryan Fraser, 25'er milyon avroyla Napoli'den Mertens ve PSG'den Cavani takip ediyor.

8

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

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Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 291 maçta 198 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, Arsenal ve Atletico Madrid ile anılıyor.

10GIROUD MUTSUZ

GIROUD MUTSUZ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 2 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

11

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 165 maçta 65 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.

12TRANSFERİN GÖZDESİ SİVASSPOR

TRANSFERİN GÖZDESİ SİVASSPOR

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

13

Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal ve Arouna Kone, kontratlarını yenilememeleri halinde kulüpten ayrılacak.

14SÜPER LİGDE AYRILIKLAR KAPIDA

SÜPER LİG'DE AYRILIKLAR KAPIDA

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında son şampiyon Galatasaray'dan Mariano, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Tolga Ciğerci ve Adil Rami, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, Trabzonspor'dan ise Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi ve Joao Pereira gibi oyuncular yer alıyor.

15AVRUPADA SERBEST KALACAK 23 YILDIZ

AVRUPA'DA SERBEST KALACAK 23 YILDIZ

Sözleşme yenilememeleri halinde sezon sonunda serbest kalacak önemli futbolculardan bazıları şöyle:

16

Walter Benitez

17

Stanislav Kritsyuk

18

Joe Hart

19

Thiago Silva

20

Nemanja Matic

21

Eric Maxim Choupo-Moting

22

Willian

23

Pedro

24

Christian Eriksen

25

Edinson Cavani

26

Luka Modric

27

Mario Götze

28

Thomas Meunier

29

Eric Bailly

30

Nacho

31

Layvin Kurzawa

32

Josip Ilicic

33

Dries Mertens

34

Artem Dzyuba

35

Blaise Matuidi

36

Olivier Giroud

37

Ryan Fraser

38

Giacomo Bonaventura

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