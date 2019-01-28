Beckham ateş püskürdü! 'Oğlumun peşini bırak'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere’nin ünlü çifti David Beckham ve Victoria Beckham’ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham’ın ünlü şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu.
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Çiftin 2017’de birbirlerine samimi mesajlar gönderdiği ve birçok kez buluştuğu ortaya çıktı.
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Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Victoria Beckham’ın ateş püskürdüğü iddia edildi.
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2017’de henüz 18 yaşını dolduran Brooklyn ile o dönemde 26 yaşında olan Rita Ora’nın gizlice flört ettiğini öğrenen Victoria’nın ilişkiye onay vermediği belirtildi.
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Beckham'ın Rita Ora için "oğlumun peşini bırakmak zorunda" dediği iddia edildi. Bu durum üzerine de ilişki ciddileşmeden sona erdi. Beckham’ın bir dostu, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn’i Rita’yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi ve ayrıldılar" dedi.
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Rita Ora’dan ayrılmak zorunda kalan Brooklyn bir süredir genç manken Hana Cross ile birlikte. David ve Victoria Beckham'ın bu ilişkiye onay verdikleri söyleniyor.
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Şimdiden albümünü tanıtmak için röportajlar vermeye başlayan Ora, son olarak CLASH dergisine poz vermişti. 27 yaşındaki şarkıcı, dergiye verdiği pozlardan birini Instagram hesabından paylaşmıştı.Rita'nın çırılçıplak pozu, kısa sürede 1 milyonu aşkın beğeni ve binlerce yorum almıştı.
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Ora, yeni single'ı Let Me Love You'yu geçtiğimiz günlerde hayranlarına sunmuştu. Rita, Ora adını verdiği ilk albümünü 2012 yılında yayınlamıştı. İngiliz şarkıcının hayranları, 5 yıldır merakla şarkıcının yeni albümünü bekliyor. Rita, geçen hafta da Glamour dergisi için 2014 yılında yapılan fotoğraf çekiminden kareleri takipçileri ile paylaşmıştı.
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Real Madrid kulübü, geçtiğimiz aylarda eski futbolcuları David Beckham'ın gollerinden oluşan bir video klip yayınlamıştı...