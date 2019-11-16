Bayern Münih'te futbolcular neden sarışın oldu?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bundesliga ekibi Bayern Münih'te yıldız futbolcuların neden sarışın olduğu merak konusu oldu...
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te yıldız futbolcuların neden sarı peruk taktıkları merak konusu oldu.
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Lewandowski, Neuer, Thomas Müller, Gnabry ve Alaba sarı peruklarla poz verdi...
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Yıldız futbolcuların bu halleri, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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Dikkat çeken bu fotoğrafların sırrı kısa sürede ortaya çıktı.
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Bayern Münih'te futbolcular, kulüp başkanlığını bırakan Uli Hoeness'e jest yapmak için sarı peruk taktılar.
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Hoeness, futbolculuk döneminde gür, uzun sarı saçlarıyla dikkat çekiyordu...
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Alman ekibinde Başkan Uli Hoeness dönemi resmen sona erdi.
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Oyuncu, menajer ve başkan olarak Bayern Münih’te görev yapan Hoeness, kulübün Münih Olimpiyat Salonu’nda düzenlenen Genel Kurulu’nda daha önce açıkladığı gibi başkanlık için yeniden aday olmadı.
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Hoeness, burada yaptığı konuşmada, kulüp üyelerine kendisine destek verdikleri için teşekkür ederek, "Beni mutlu ettiniz. Harika bir dönemdi. Artık bitti." ifadesini kullandı.
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Görev yaptığı dönemde Bayern Münih’i iyi bir yere taşıdıklarına işaret eden 67 yaşındaki Hoeness, “Hiçbir zaman çılgınca şeyler yapmadık ve çoğu zaman başarılı bir şekilde futbol oynadık. Taraftarlarımız kendi stadına sahip olma hayalini kurdular. Bu hayali gerçekleştirdik." diye konuştu.
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Konuşması sırasında üyelerden alkış alan ve göz yaşlarına hakim olamayan Hoeness, kendisinden sonra Bayern Münih'in başkanlığına Herbert Hainer'in geleceğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
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Genel Kurul'da yapılan seçimde Adidas şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Hainer, üyelerin büyük çoğunluğunun oyuyla kulübün yeni başkanı seçildi.