Bayern Münih'in başına geçmesi muhtemel 4 teknik direktör

İşte Almanya basınında Bavyera temsilcisinde öne çıkan 4 isim:

1-) Thomas Tuchel

Borussia Dortmund'da görevine son verilen Thomas Tuchel de adaylar arasında bulunuyor. Bundesliga tecrübesi ve teknik adamlık kalitesi açısından aranan adam olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Bayern'in yeni koltuğuna en yakın isimler arasında zikrediliyor. Thomas Tuchel, Bayern Münih'le anlaşmak için yola çıktı!

2-) Willy Sagnol:

Eski Fransız milli oyuncu Willy Sagnol, Bayern Münih'te 9 yıl forma giydi. Almanlar kulüp dinamiklerini diyi bilen Sagnol'ü ilk adayı olarak düşünüyor. Ancelotti'nin yardımcısı olan Sagnol'ün takımı toparlayabileceği düşünülüyor.

3-) Julian Nagelsmann

30 yaşında Hoffenhaim'a Şampiyonlar Ligi heyecanı tattıran teknik direktör Julian Nagelsmann da alternatifler arasında bulunuyor. Bayern Münih genç ve hırslı oluşu sebebiyle Julian Nagelsmann'in takıma yeni bir heyecan katabileceğine inanıyor. Öte yandan genç teknik adamın Franck Ribery ve Arjen Robben gibi deneyimli isimler karşısında otorite sıkıtnısı çekme ihtimali de endişe konusu.

4-) Jürgen Klopp

Transfer ihtimali en az olan isimlerden biri olan Jürgen Klopp, yine de Alman ekibi için adı geçen isimler arasında. Bundesliga'da son olarak Dortmund'u çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam, kariyerine İngiltere'de devam ediyor.