Güneş'ten milli yıldıza kesik! Bu akşam 11'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ta gözler Bayern Münih ile bu akşam Almanya'da oynanacak karşılaşmaya çevrildi.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Atiker Konyaspor beraberliğiyle ligde darbe yiyen ve şampiyonluk yarışında hayati bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi Talisca ve Pepe'yi de kaybetti... Siyah beyazlılar bu sorunlarla uğraşırken, gözünü de bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Bayern Münih maçına çevirdi... Teknik Direktör Şenol Güneş ise kafasındaki kadroyu şekillendirdi... İşte tüm detaylar...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Almanya'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dünya devi Bayern Münih'e konuk olacak Beşiktaş'ta ilk 11 de hemen hemen şekillendi. Güçlü rakibi karşısında ilk maçta öncelikle rakibi durdurmanın planlarını yapan siyah beyazlılarda taktik ve kadro da değişecek.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Şenol Güneş orta sahada bir savunma hattı oluşturmayı planlıyor. Atiba ve Medel'e şans tanınacak. Savunmanın göbeğinde ise Tosic sakat olduğu için Pepe'nin yanında Vida görev yapacak. Ancak bu konudaki net karar maç saatinde verilecek... İşte, Beşiktaş'ın olası Bayern Münih ilk 11'i...
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FABRİCİO
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GÖKHAN GÖNÜL
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PEPE
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VİDA
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ADRİANO
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ATİBA
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MEDEL
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QUARESMA
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TALİSCA
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BABEL
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NEGREDO
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