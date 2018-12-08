Bayern Münih TT Stadı'nda! O yıldızı izlediler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. TT Stadı'nda ise sürpriz bir konuk vardı...
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İşte detaylar...
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SOĞUĞA RAĞMEN 28 BİN SEYİRCİ
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını Türk Telekom Stadyumu’ndaki toplam 28 bin 406 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi ise toplam 28 bin 406 seyirci izledi. İstanbul’daki soğuk havaya rağmen takımını desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü.
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EREN GOL ORUCUNU BOZDU
Galatasaray’ın forveti Eren Derdiyok Çaykur Rizespor’a attığı golle ligdeki 5. golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray’da golcü oyuncu Eren Derdiyok, ligde 6 maç sonra gol attı. 58. dakikada sol kanattan Yuto Nagatomo’nun ortasında ön direkte bulanan Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig’de bu sezon 11 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Eren UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Lokomotiv Moskova maçında gol atma başarısı göstermişti.
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EVİNDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor beraberliği ile Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda üst üste 4 maçta da kazanamadı. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar sahasında 3 puan özlemini sürdürdü. Aslan, ligde iç sahada Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor maçlarından ardından Rize karşısında galibiyet alamadı. Galatasaray, Konya, Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında ayrıca öne geçip puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 beraberlik almıştı.
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27 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmemezlik serisini 27’ye çıkardı. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray sahadan 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu’ndaki 27. maçında da rakiplerine 3 puan vermemiş oldu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında aldı. Bu müsabakanın ardından oynanan 27 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 22 kez galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.
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RODRİGUES'TEN 10 MAÇ SONRA GOL
Galatasaray’ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, ligde 10 maç sonra rakip fileleri havalandırmayı başardı. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadelede sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 40. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 hafta sonra gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylardan dolayı 3 maç ceza alan yıldız futbolcu, Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Cezadan sonra ligdeki ilk maçını da Rizespor’a karşı oynayan Rodrigues, ligde en son 5. haftadaki Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcunun ligde bu sezon 3 golü bulunuyor.
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Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almıyor. Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray’da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Levent Şahin, hafta içindeki kupa maçının basın toplantısına ise katıldı.
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Rizespor 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılıların genç oyuncusu Ozan Kabak'ın karşılaşmada Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı. BiP Spor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından takip edildi. Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttuğu bilgisine yer verildi. 18 yaşındaki Türk oyuncu, sezon sonuna kadar başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye devam edilecek. Ozan'ı takip eden takımlar arasında Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus'un da olduğu iddia ediliyor